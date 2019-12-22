Twitter, Android Uygulamasında Önemli Bir Açık Tespit Etti

Twitter, gizlilik blogunda yaptığı açıklamada Android uygulamasıyla ilgili önemli bir açık tespit ettiklerini duyurdu. Açığın, kötü niyetli bir kişinin kullanıcı profilini ele geçirebilmesine olanak sağladığı belirtiliyor.

Twitter, gizlilik blogundan önemli bir açıklama yayınladı. Sosyal medya platformu, yakaladığı güvenlik açığından kötü niyetli aktörlerin kullanıcı profillerini ele geçirebileceğini duyurdu.

Hesabı ele geçiren kişi, tweet atabiliyor, direkt mesaj gönderebiliyor, hatta dışarıya verilmeyen bilgilere de erişebiliyor. Bunu yapabilmek için, Twitter uygulamasındaki kısıtlanmış alanlara zararlı bir kod eklenmesi yetiyor.

Güvenlik açığı iOS'ta bulunmuyor

Twitter, açıklanan güvenlik açığı nedeniyle herhangi bir kullanıcının zarar görmediğini belirtti. Ancak sosyal medya platformu, açığın kapatılması için tüm önlemlerin alındığını kaydetti. Android'in özel bir versiyonunda ve platformun uygulamasında olan açıkla ilgili kullanıcılarla iletişime geçildiği ve bundan sonra atılacak adımların bildirildiği belirtildi. Twitter, ilgili kişilerle e-posta ya da uygulama yoluyla iletişime geçti.

Twitter'ın iletişime geçmediği kullanıcılara dahi, Android için son Twitter uygulaması versiyonunu kullanmaları tavsiye ediliyor. iOS işletim sistemi kullanan kullanıcıların açıktan etkilenmediği söyleniyor. Ancak bu sürpriz değil, çünkü uygulamanın hassas bölümlerine iOS'tan ulaşılamıyor.

Twitter, açık nedeniyle kullanıcılarından özür dilerken platformdaki bilgileri güvence altına almak için çalışacaklarına dair garanti verdi.