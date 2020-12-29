Toyota, 2020'de Pandemiye Rağmen Üretim Rekoru Kırdı

Pandeminin etkileriyle sarsılan dünya ekonomisinde, bu durumdan o kadar da etkilenmeyen ve hatta büyümeye devam eden pek çok sektör var. Otomotiv sektörü de onlardan biri ve Toyota, bu şanslı sektörün 2020'de kazananlarından biri olmayı başarmış görünüyor.

2020, tüm dünyada onlarca sektör için oldukça kötü bir yıldı. Pek çok ülkede ekonomi büyük zarar gördü, işsizlikler arttı, markalar küçülmelere gitti. Ancak küresel bazda sektör devleri, bu etkiden sıyrılmayı ve hatta büyümeyi bu yıl da başardılar.

Otomotiv sektörü de pandemiden en az etkilenen sektörlerden biri oldu. Volvo'nun 2020'de satış rakamlarının arttığını açıklaması ve Honda'nın üretimini artırarak sektördeki varlığını daha da güçlendirmesi gibi haberlerin ardından, otomotiv sektöründe her şeyin yolunda olduğunu ortaya koyan bir diğer haber de Toyota'dan geldi.

Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden biri olan Toyota, 2020'nin kasım ayında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 7'lik bir küresel üretim artışı gösterdiklerini açıkladı. Yalnızca geçtiğimiz ay 828.066 otomobil üreten Toyota'nın bu yükselişinde, Çin'den gelen yoğun talebin etkili olduğu bildirildi. Geçtiğimiz üç ayda Çin'den gelen talebin yüzde 48,5 artmasıyla Toyota da üretimini artırarak talebi karşılamak için çalışmaya başlamıştı.

Toyota, Daihatsu da dahil olmak üzere tüm alt markalarıyla birlikte, 2020'de ocak ayından kasım ayına kadar geçen sürede dünya çapında 8.540.749 adet araç sattı ve neredeyse aynı sayıda araç üretti. Bu da Japon otomotiv devinin 2021'e iyi bir başlangıç yapmasını sağladı diyebiliriz.

Toyota'nın bu yüksek satış rakamlarına ulaşmasında en çok payı olan araçlar ise RAV4, Harrier ve Yaris gibi modeller. En büyük payın ise pazara iddialı bir giriş yapan RAV4'de olduğu biliniyor. Toyota'nın 2021'de de pazardaki payını büyüteceği düşünülüyor.