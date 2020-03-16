Toyota, 2019'un En Çok Tercih Edilen Otomobil Markası Oldu

Toyota, 2019 yılının en çok satan otomobil üreticisi olmayı başardı. Şirket, 2019 yılında 9 milyona yakın araç satmayı başarırken Camry, Corolla ve RAV4, segmentinin en çok tercih edilen modelleri oldu.

Japonya merkezli otomobil devi Toyota, sektörün en önemli isimlerinden bir tanesi. Piyasaya sürdüğü araçlarla tüketicilerin beğenisini kazanmayı başaran şirket, dünyanın en çok satan otomobil modeli olan Corolla'nın da sahibi. Son açıklanan veriler, Toyota'nın otomobil sektörünün lideri olduğunu bir kez daha ortaya koyarken, Corolla'nın da sektördeki unvanını güçlendirdiğini gözler önüne seriyor.

Açıklanan verilere göre Toyota, 2019 yılında 8 milyon 683 bin 49 adet araç satmayı başardı. Bu satış miktarı, Toyota'nın 2019 yılında en çok tercih edilen otomobil markası olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca Corolla, Camry ve RAV4; bulundukları sınıf içerisinde dünyanın en çok satan modelleri olmayı başardılar.

Toyota Corolla, 2019 yılındaki satışlarını yüzde 5 oranında artırmayı başardı. 1 milyon 247 bin 589 adet satışla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Corolla, pazarın yüzde 10.2'sine hakim konumda. Corolla'nın bulunduğu sınıfın geçtiğimiz yıl yüzde 11.2'lik daralma yaşadığını düşünürsek aracın satış adedini artırmasının önemi daha açık bir şekilde ortaya çıkmış oluyor.

Toyota'nın D segmentindeki aracı olan Avensis, birkaç yıl önce yerini Camry'ye bıraktı. Camry de tıpkı Avensis gibi tüketicilerden tam not almayı başarmış gibi görünüyor çünkü D segment araç satışı, 2019 yılında yüzde 3.1 azalarak 9.1 milyona geriledi. Rakiplerinin arasından sıyrılmayı başararak ön plana çıkmayı başaran Camry, önceki yıla göre satışlarını yüzde 4.3 artırarak 698 bin 721 adet satmayı ve alanında lider olmayı başardı.

Toyota'nın SUV modeli olarak karşımıza çıkan RAV4 de tıpkı Camry ve Corolla gibi kendi sınıfının lideri oldu. 1994 yılında ilk kez tüketicilerin karşısına çıkan RAV4, şu sıralar 5. nesli ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarırken SUV konforunu hibrit motor seçeneğiyle sunabiliyor. 2019 yılında 947 bin 919 adet satan araç, segmentindeki yerini kimseye bırakmaya niyetli değil gibi görünüyor.