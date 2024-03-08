Ah o trafik… yaya veya sürücü fark etmeksizin hepimizin korkulu rüyası. Özellikle iş çıkış saatlerinde ve hafta sonlarında adım adım ilerleyen araçlar… Bu sıkışıklığı hayal edince bile şuradan şuraya gitmek âdeta işkence gibi geliyor değil mi?

E hâl böyle olunca, “Şimdi kim çekecek o trafiği?”, “Hafta içi gideriz, boş ver!” gibi düşüncelere kapılıyoruz ve evde oturmaya devam ediyoruz. Ancak elbette bu bir çözüm değil.

Peki, trafik sıkışıklıklarının önüne geçebilmek için neler yapabiliriz?

Çözüme geçmeden önce trafiğe nelerin sebep olduğuna bakalım.

Aslında bir otoyolda sıkışık bir trafiğin meydana gelmesindeki en büyük nedenlerden biri, dur-kalk düzeniyle ilgilidir. Bu sıkışıklık; sürücülerin kırmızı ışıklar, yayalar veya sürüş sırasında telefonu kontrol etmek gibi başka şeylerle uğraşmasından kaynaklanır.

Bu gibi sebeplerle dur-kalk yapmak durumunda kalan sürücü, ister istemez önündeki ve arkasındaki araçları etkiler ve otoyolda bir dalgalanma meydana getirir.

Trafiği azaltmanın yollarından ilki dönel kavşaklardır.

Trafik ışıklı geleneksel kavşaklar yerine dönel kavşaklar, sürücülerin durmak yerine geri gitmesini gerektiren bir daireselliktedir. Bu dairesel tasarım, trafik akışının devam etmesine yardımcı olur ve böylece dakikalarca direksiyon başında beklemekten kurtulmak mümkün olabilir.

Çözümlerin diğeri tek yönlü sokaklardır. Sürücülerin sağa ya da sola dönme ihtiyacını ortadan kaldıran tek yönlü sokaklar, trafiğin daha problemsiz bir şekilde akmasına yardımcı olabilir.

Tek yönlü sokaklarla gideceğiniz yere ulaşma vaktiniz biraz olsun uzayabilir fakat 4-5 aracın birbirine girdiği bir kaza senaryosunda sağa veya sola nasıl döneceğinizi bilememekten çok daha iyidir.

Rampalar, en güzel kaçış noktalarıdır.

Sürücüler araçların oluşturduğu bir açıklığın otoyolla birleşmesini beklemek zorunda kalmak yerine, daha yüksek bir hızda birleşmek için bir rampa kullanabilir. Yine herhangi bir kaza sırasında aracın kaçış rampasına doğru sürmesi, olası bir felaketin önüne geçebilir.

Ayrıca ortak şeritler de trafik sıkışıklığına çözüm sağlayabilir. Bu özel şeritler, insanları ortak araç kullanmaya teşvik etmenin en mantıklı yollarından biridir.

Peki yollardaki şerit sayılarını arttırsak?

Örneğin 3 şeritli bir yolu 4 şeride çıkarmak, ilk etapta trafiği rahatlatabilir ancak daha sonra daha fazla kişi o yolu seçeceğinden trafik yine sıkışacaktır.

Çünkü normalde sıkışık olduğu için o yolu kullanmayanlar açık olacağı düşüncesiyle orayı tercih edecek ancak çoğu insan böyle düşüneceği için araç yoğunluğu artacaktır.

Ayrıca yolların 5,6, veya 7 şeride çıkarılmasında da durum değişmez.

Aslında trafiği önlemenin en mantıklı yollarından biri şüphesiz trafiğe özel bir araçla çıkmamak olacaktır.

Mümkünse bisiklet veya toplu taşıma kullanmak ya da yaya olarak yürümek, tüm bu dertlerden kurtulmamızı sağlar. Böylece hem otoyollardaki sıkışıklıklar azalır hem de çevreye büyük katkı sağlamış oluruz.

“Ben illaki arabama bineceğim kardeşim!” diyenlerdenseniz, yola çıkmadan önce aracınızın bakımlarının yapılmış olmasını öneririz. Olası bir lastik problemi veya bambaşka bir arıza sebebiyle yolda kalmak ve böylece trafik sıkışıklığına sebep olmak, hiçbirimizin isteyeceği bir durum değildir.

Yine farkında olmadan trafik magandasına dönüşmemek için trafik esnasında sinirlerimize hakim olmaya çalışmak ve radyodan bir müzik açarak krizi fırsata çevirmek, makul olacaktır.

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