  • Trafikte Dünya Nüfusunun Yüzde 30'u Sol Şeridi Kullanıyor

Trafikte Dünya Nüfusunun Yalnızca Yüzde 30'u Sol Şeridi Kullanıyor

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Hangi ülkelerin trafiğin sol şeridini hangilerinin ise sağ şeridi kullandığını gösteren bir harita yayınlandı.

Otomobilinizle yabancı bir ülkeye seyahat ediyorsanız veya gittiğiniz ülkede bir araç kiralayacaksınız o ülkenin trafikte hangi şeridi kullandığını bilmenizde fayda var. Hâlihazırda 163 ülke ve bölge, trafikte sağ şeridi kullanırken yalnızca 76 ülke sol şeridi kullanıyor; bu ülkeleri tahmin etmekte zorlanmayacaksınızdır.
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Trafikte sol şeridi kullanan ülkelerin çoğu –ki bu ülkeler dünya nüfusunun yaklaşık %30’unu oluşturmaktalar- eski İngiliz sömürgesi olan ülkeler; bunlara Güney Doğu Asya, Güney Afrika ve Okyanusya da dahil. Hangi ülkenin trafikte hangi şeridi kullandığını gösteren haritaya aşağıda göz atabilirsiniz. Sol şeridi kullanan önemli ülkelerin listesini ise haritanın atlında göreceksiniz.

  • Bangladeş
  • Birleşik Krallık
  • Hong Kong
  • Hindistan
  • Endonezya
  • İrlanda
  • Isle of Man
  • Jamaika
  • Japonya
  • Kenya
  • Malezya
  • Malta
  • Tayland
Kaynak : https://www.businessinsider.com/which-countries-drive-on-left-2018-10?utm_source=feedly&amp;utm_medium=referral
Etiketler: trafik, sol şerit
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