James Fridman isimli photoshop ustasının, kendisine gönderilen fotoğrafları trollediği görselleri sizler için listeledik. Son derece komik görsellerde oluşan listemizde çok eğleneceksiniz.

Çektiğiniz bir fotoğrafı Photoshop’ta düzenliyor musunuz? Eğer çektiğiniz bir fotoğrafı James Fridman isimli fotoğrafçıya gönderirseniz ve bazı düzenlemeler isterseniz, ortaya isteklerinizden çok daha farklı şeyler çıkacaktır. Twitter ve Instagram hesaplarından kendisine fotoğraf gönderen kişilerin isteklerini yerine getirmeyerek ortaya çok daha farklı şeyler çıkartan Fridman, mizah anlayışı ile herkesi güldürüyor.

Bugün sizlere Fridman’ın bazı çalışmalarını paylaşacağız. Takipçilerinin isteklerini farklı şekilde ele alarak ortaya komik photoshop çalışmaları çıkartan Fridman, hepimizi güldürmeyi başarıyor. Hazırsanız başlayalım:

Lütfen arkadaki adamı silebilir misin, fotoğrafı bozuyor. Çok teşekkürler.

Selam James, ellerim garip görünüyor. Ellerimle direği tutuyormuşum gibi gösterir misin?

Selam Jamie, mankenin gerçek kız arkadaşım gibi görünmesini sağlar mısın?

Selam Bro! Bu fotoğrafı daha romantik yapar mısın? Teşekkürler!

Selam, beni bir gölde değil de gerçekten havalı bir yerdeymişim gibi gösterir misin?

Selam James, lambayı kaldırabilir misin? Teşekkürler!

Selam James, Kardeşimle aynı tişörtü giymemi sağlar mısın? Teşekkürler!

Selam James, arka plandaki pizza kutularını silerek fotoğrafın biraz daha şık olmasını sağlar mısın? Teşekkürler!

Selam James! Ağaca biraz daha yaprak ekleyebilir misin? Teşekkürler!

Selam James, Arkadaşımı arka plandan çıkarır mısın?

Jamie, yüzümün yansımasını arkadaki fasulye görünümlü nesneye yansıtır mısın?

Selam James, Lütfen arka plandaki insanları kaldırabilir misin?

Selam James, sudaydım ama sanki siyah kirler içerisinde uzanıyorum. Fotoğrafı su altındaymışım gibi düzenler misin?

Selam adamım, beni ve arkadaşlarımı daha uzun yapabilir misin?

Selam James, arkada sulama yapan adamı kaldırabilir misin?

Selam James, bizi doğa yerine müzedeymiş gibi gösterebilir misin? Çok teşekkür ederim.

Dostum, süpürgeyi çıkartabilir misin?

Bizi biraz daha yaşlandırıp parti veya benzeri bir yerde gösterir misin?