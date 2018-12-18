Trump, Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nı İmzaladı

ABD başkanı Donald Trump, dünya üzerinde bir ilk olacak uzay kuvvetleri komutanlığını kurmak için ilk adımı attı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, dünya üzerinde kurulacak olan ilk Uzay Kuvvetleri Komutanlığı için ilk adımları attı. Geçtiğimiz günlerde ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ile birlikte uzun bir şekilde konuşulan konu, resmi bir şekilde onaylandı.

Uzay Kuvvetleri Komutanlığı adına düzenlenen belgede, Trump ile Mattis'in görüştüğü ve Mattis'in Uzay Kuvvetleri Komutanlığı içerisinde görevli olacak kişilerin yetkilendirilmesi için adımların en hızlı şekilde alınmasını istediği yazıldı. Bunun yanında Trump, imzalanan belgede Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nı daha önce farklı yönetmelikler tarafından yönetilen görevlerin ve araştırmaların tüm yetkisine sahip olacağı belirtilirken, daha birçok planda kapsamlı yetkileri olacağı da eklendi.

Özellikle son dönemlerde Rusya'nın ve Çin'in de uzay adına bir çok girişimde bulunması, bu kararın alınması konusunda yönlendirici bir etken oldu. Çin uzay içerisinde birtakım balistik füzeleri test ederken, Rusya da kod adı "katil uydu" olan uydusunu test etmesi ile birlikte Amerika cephesinde bu konuda alınması gereken önlemler olduğu belirtildi ve daha öncesinde uzayın bir savaş alanı olarak tanımlanması ise insanları biraz daha negatif düşünmeye itti.

ABD içerisinde şu an 7 ayrı kuvvet bulunurken Uzay Kuvvetleri ile birlikte bu sayı 8'e çıkacak.