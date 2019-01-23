İstanbul Boğazı'ndan yunus balıkları eşliğinde geçen TCG Sakarya'nın bir gününe beraber tanıklık ediyoruz.

Türk Silahlı Kuvvetleri, son dönemde yerli ve milli donanma güçleriyle bizleri hiç olmadığı kadar gururlandırıyor. Hemen hemen her alanda dışa bağımlı olmadan, kendine yetebilen üretim içerisinde olmaya çalışan TSK, yeni dönemde kullanacağı preveze sınıfı “TCG Sakarya S-354” isimli denizaltını oldukça keyifli bir videoyla tanıttı.

Toplam 3 sınıftan oluşan denizaltılarımız, Deniz Kuvvetleri Denizaltı Filosu Komutanlığı tarafından Türk ordusuna hizmet verecek. İstanbul Boğazı'nı geçen denizaltının bir günlük yolculuğu ve personellerimizin çalışma alanı kameralara yansıdı.

Denizaltı mürettebatının hava aydınlamadan başlayan gününe ve akşama değin seyreden yolculuğuna tanıklık etmek isterseniz hemen aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Toplam 1 yılı bulan eğitim süresince liyakat kazanan personellerimiz; subay, astsubay, uzman erbaş ve erlerden oluşan 45 kişiye yakın ekibiyle TSK'ya hizmet vermekte. Ordumuzun yeni denizaltısı hakkında konuşan TCG Sakarya Komutanı Altan Tosun şunları söyledi:

“Adını zaferden, gücünü birliğinden alan TCG Sakarya denizaltımız, şu anda Karadeniz Uyum Harekatı’na iştirak etmek maksadıyla İstanbul Boğazı’ndan Karadeniz’e doğru intikal etmektedir. Yaklaşık 45 personelimizle intikal ediyoruz. Geçişimiz 2 ile 2 buçuk saat sürecek. TCG Sakarya sahip olduğu teknolojik imkan ve kabiliyetleriyle limana uğramaksızın çok uzun sürelerle suyun altında harekat icra edebilmektedir.”