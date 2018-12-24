2017 Yılında Türkiye'de Üretilen Otomobil Sayısı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılına ilişkin ilginç istatistikler açıkladı. TÜİK'in verilerini sizler için derledik.

Geçtiğimiz günlerde 2019 asgari ücret beklentisini ağır statüdeki işlerde 2213 lira, orta statüdeki işlerde 1978 lira, hafif statüdeki işlerde 1841 lira olarak belirleyerek dikkatleri üzerine çeken TÜİK, 2017 yılına dair önemli istatistikler paylaştı. Buna göre 2017 yılında Türkiye'de tam 1 milyon 555 bin 539 otomobil üretildi.

TÜİK tarafından yayınlanan diğer istatistiklere de göz atalım dilerseniz.

İşte TÜİK'in 2017 Yılına Dair Verileri

2017'de toplam 8 milyon 821 bin 814 ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi.

191 milyon 19 bin 688 ton hazır beton, 743 bin 531 ton margarin ve benzeri yenilebilir katı yağ üretimi gerçekleşti.

Üretilen ürünlerin yaptığı satış toplamı 1 trilyon 342 milyar 944 milyon lira olarak hesaplandı.