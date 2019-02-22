TÜİK, Türkiye'nin Mutluluk Oranlarını Açıkladı

Mutluluk oldukça göreceli bir kavram ve çoğu zaman huzurlu veya sevinçli olmakla çok çabuk birbirine giriyor. Bu anlamda birinin gerçekten mutlu olup olmadığını anlayabilmenin tek yolu bunu kendisine sormak olsa gerek. TÜİK de bu gerçek üzerinden ilerledi ve oldukça büyük bir araştırmaya imza attı.
Geleneksel olarak her yıl düzenlenen araştırmada, 2018 yılına dair ülkemizin mutluluk oranını ve bunun çeşitli kategorilere göre dağılımı kamuoyu ile paylaşıldı. Türkiye'nin mutluluk oranı ciddi oranda düşmüş durumda.
2018 - Yaşam Memnuniyeti Araştırması
- 2017'de yüzde 58 olarak belirlenen 'mutluyum' diyenlerin oranı %53.4'e düştü.
- Kadınlarda %62.4 olarak belirlenen mutluluk oranı, bu sene %57 seviyesine geriledi.
- Erkekler 2017 yılında %53.6 oranında mutluyken, bu oran %49.6'ya düştü.
- 65 ve üstü yaş grubu %66.1 mutluyken, 2018 yılında bu rakam %61.2'ye düştü.
- Buna karşın yaş grupları arasında en mutlu kesim 65 yaş ve üstü olarak göze çarpıyor.
- Türkiye genelinde evliler, evli olmayanlara göre daha mutlu görünüyor. Evli kadınların %60.7'si, evli erkeklerin ise %51.6'sı mutlu.
- Oranlara göre bizi şu sebepler mutlu ediyor: %69 sağlık, %15.5 sevgi, %8.8 başarı ve %4.2 para...