TÜİK, Türkiye'nin Mutluluk Oranlarını Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına dair Yaşam Memnuniyeti Araştırması" sonuçlarını resmen açıkladı.

Mutluluk oldukça göreceli bir kavram ve çoğu zaman huzurlu veya sevinçli olmakla çok çabuk birbirine giriyor. Bu anlamda birinin gerçekten mutlu olup olmadığını anlayabilmenin tek yolu bunu kendisine sormak olsa gerek. TÜİK de bu gerçek üzerinden ilerledi ve oldukça büyük bir araştırmaya imza attı.

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen araştırmada, 2018 yılına dair ülkemizin mutluluk oranını ve bunun çeşitli kategorilere göre dağılımı kamuoyu ile paylaşıldı. Türkiye'nin mutluluk oranı ciddi oranda düşmüş durumda.

2018 - Yaşam Memnuniyeti Araştırması