Türkiye Nüfusu, Son 5 Yılda Nasıl Bir Değişim Gösterdi?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayınladığı son nüfus raporu, Türkiye'nin 2014 ve 2018 arasındaki nüfus hareketliliğini ortaya çıkardı.

Ülkemizin nüfusu, hemen hemen sabit bir artış hızıyla artmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayınladığı yeni raporun sonuçlarına göz atacağımız yazımıza hoş geldiniz.

Türkiye'nin nüfusu son 5 yılda nasıl değişti?

TÜİK'in yayınladığı rapor, 2014'ten 2018'in sonuna kadar olan nüfus hareketlerini derliyor. Toplam nüfusun cinsiyetlere göre olan dağılımını ve değişimini aşağıdaki grafikten inceleyebilirsiniz.

Buna ek olarak, yıl bazında nüfusun artış hızı da aşağıdaki oranlarla raporlandı. Bu grafikteki tek farklılık, 2017 yılında görülüyor. 2016'ya kadar artan ve 13,5'e ulaşan artış hızı, 2017'de 12,4'e kadar geriliyor. Bu değişimin ardından ise ciddi bir artışla birlikte 14,7'e tırmanıyor.

Nüfusun yüzdesel olarak yaş gruplarına göre değişimi

Aşağıda yer alan yaş grupları baz alınarak hazırlanmış nüfus değişim grafiği, 0 - 14 ve 15 - 64 yaş aralıklarında artış ve inişlerle devam ederken 65 yaş üstü nüfusun sürekli olarak arttığı görülüyor.

Nüfusu en yoğun olan 5 il

Birçoğumuzun tahmin edebileceği gibi nüfusu en kalabalık olan 5 il içerisinde İstanbul, Ankara ve İzmir de bulunuyor. Bu 3 ili Antalya ve Bursa takip ediyor.

Yukarıdaki harita bazlı tablonun sayısal bazdaki sıralamasıysa aşağıdaki grafikte yer alıyor. İstanbul, 2017 ve 2018'de şaşırtıcı şekilde sabit kalsa da diğer illerdeki artışın devam ettiği gözlemleniyor.

TÜİK tarafından açıklanan güncel nüfus, 82.003.882 kişi olarak karşımıza çıktı. Biz bu haberi hazırlarken bile bu sayı artmaya devam ediyor. Yayınlanan raporda 2018 yılında nüfusun 2017 yılına göre 1.193.357 arttığı görülüyor.

Toplam erkek nüfusu 41.139.980'e yükselirken, kadın nüfusu 40.863.902'ye yükseldi. Yapılan araştırmayla Türkiye nüfusunun %50,2'sini erkeklerin, %49,8'ini ise kadınların oluşturduğu belirlendi.