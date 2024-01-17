İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İsyasyonu'na yolculuğuna bu gece başlayacak. Bu tarihi anlara canlı canlı tanık olmak için farklı alternatifler bulunuyor.

2021 yılında açıklanan Türkiye'nin Millî Uzay Programı kapsamında bir Türk astronotun uzaya gönderilmesi için çalışmalara başlanmış, bu çalışmalar sonunda Alper Gezeravcı'nın Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olmasına karar verilmişti.

Gezeravcı'nın yolculuğu için artık sayılı saatler kaldı. Fırlatma, 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece, yani bu gece Türkiye saati ile saat 01.11'de gerçekleştirilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve beraberindeki bilim insanlarından oluşan heyet, Florida'da gerçekleştirilecek fırlatmayı yerinden izlemek üzere ABD'ye gitti.

Fırlatma Töreni nasıl izlenebilir?

Fırlatma törenini kalabalıklarla beraber izlemek isteyenler, Ankara-Kızılay ve İstanbul-Taksim'de kurulan dev kubbeli planetaryumlardan canlı yayınları takip edebilecekler. Fırlatma töreni ayrıca Konya Bilim Merkezi, Bursa Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Bilim Üsküdar, Antalya Bilim Merkezi, Gaziantep Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, Aksaray Bilim Merkezi, Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ile Kayseri Bilim Merkezi'den de toplu olarak canlı izlenebilecek.

Fırlatma ayrıca internet üzerinden ve ücretsiz bir şekilde de izlenebilecek, hatta bunun için birden fazla alternatif mevcut. SpaceX ve Axiom Space ortak yayını, Türkiye saati ile 17 Ocak 2024 saat 23.15'te başlayacak. Bu yayınları Axion Space YouTube kanalından ve SpaceX'in X hesabından takip etmek mümkün olacak.

NASA'nın yayını ise NASA TV ve NASA+'tan yapılacak. Bu yayın ise 18 Ocak'ta saat 00.15'te başlayacak. Yayın, kalkıştan 15 dakika sonra sonlandırılacak.

Evrim Ağacı'nın yayını için:

Barış Özcan'ın yayını için: