Türk Bilim İnsanı, Transatlantik Araştırma Ödülü Aldı

Amerikan Kanser Araştırma Kurumu ve İngiltere Kanser Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen bir yarışmada umut vadeden genç bilim insanlarına verilen Transatlantik Araştırma Ödülü’nün sahibi olan Dr. Can, kazandığı bu ödülle araştırmasına 400 bin dolar fon desteği sağlamış oldu.

Dr. Geylani Can'ın çalışması, yarışmada ödüle layık görülen dört projeden biri oldu

Lisans ve yüksek lisans eğitimini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde tamamlayan Dr. Can, yüksek lisans eğitimi süresince İsveç'te bulunan Karolinska Enstitüsü’nde çeşitli projelerde görev aldı.

Burada gerçekleştirdiği araştırmaları uluslararası ölçekte saygın bilim dergilerinde yayımlanan Dr. Can, doktora eğitimi için Cambridge Üniversitesi Gurdon Enstitüsü’ne kabul edildi. Doktora sonrası çalışmalarına Harvard Üniversitesi Kimyasal Biyoloji ve Moleküler Farmakoloji Bölümünde devam eden Türk bilim insanı, DNA’daki değişiklikleri çok hızlı bir şekilde analiz edebilen bir yöntem geliştirdi.

Türk bilim insanı, hücre bölünmesinin son aşamasında meydana gelen DNA hasarlarının nasıl tamir edildiğini inceleyecek

Patentini aldığı projesi ile Amerikan Kanser Araştırma Kurumu ve İngiltere Kanser Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen yarışmaya katılan Dr. Can, 400 bin dolar fon desteği sağlayan Transatlantik Araştırma Ödülü’nün sahibi oldu. Dr. Can, dört yıl boyunca hem Harvard Üniversitesi hem de İngiltere Kanser Araştırma Enstitüsü tarafından desteklenecek olan projede, hücre bölünmesinin son aşamasında meydana gelen DNA hasarlarının nasıl tamir edildiğini inceleyecek.

AA’ya konuşan Dr. Can, yarışmaya binin üzerinde bilim insanının katıldığını ve ödüle layık görülen dört projeden birine sahip olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Çalışmasına dair detaylar paylaşan Dr. Can, “Kanserli hücrelerin genomunda çok büyük bir kaos var. Her şey yolunda giderken, DNA kendini çoğaltırken ne gibi bir problem oluyor da biz böyle büyük bir karmaşaya gidiyoruz. Projede bunu anlayacağız” dedi.

Çalışma sonucunda istedikleri sonuçlara ulaştıkları takdirde sadece kanser değil, birçok hastalığın gelişimini de engellemiş olacaklarını ifade eden başarılı bilim insanı, çok kısa bir süre sonra COVID-19 teşhisi için de çalışma gerçekleştirdiğini belirtti.