Aklınıza gelen ve cümlelere dökebildiğiniz her fikri bir görsele dönüştürebilmesiyle dikkatleri üzerine çeken yapay zeka DALL-E artık açık beta ile herkesin erişimine sunuldu. DALL-E'yi nasıl kullanabileceğinizi açıklıyoruz.

Görsel sanatlarda başarılı olmak için o alanda yetenek ve eğitim gerektiği bir gerçektir. Bazen akla gelen bir fikri kelimelere dökebilsek de onu bir tasarıma, resme ya da fotoğraf karesine dönüştürmek her zaman için kolay değildir. İşte bu noktada işin içine yapay zekalar giriyor. Bu yapay zekalar hiç de yabana atılacak gibi değil, ürettikleri görselleri "dijital mi gerçek mi" diye ayırt etmekte sanatçılar bile zorlanıyor.

Fikirleri görsellere döken yapay zekaların en başarılı ve en bilinen örneklerinden olan DALL-E, açık beta sürecini başlattı. Yani artık insanlar, bekleme listeleriyle uğraşmaksızın hemen bu yapay zekayı kullanabilecek. Üstelik bunu doğrudan internet tarayıcıları üzerinden yapmak da mümkün.

DALL-E nasıl kullanılır?

DALL-E kullanmak için öncelikle bir hesap oluşturmamız gerekiyor. Bunun için:

Dall-E üyelik sayfasını açıyoruz.

Sign-up yazısına tıklayıp kayıt oluyoruz.

yazısına tıklayıp kayıt oluyoruz. Giriş yaptığımızda telefonumuza bir doğrulama kodu gelecek.

gelecek. Bu kodu girerek üye oluyoruz.

Dall-E'e üye olduktan sonra ise tek yapmamız gereken fikirlerimizi yapay zekanın görsel sanatına bırakmak;

Ekrandaki metin çubuğuna fikrininizi yazın.

Dall-E'nin sunduğu görsellerin üzerindeki indirme butonu ile görseli indirebilirsiniz.

DALL-E yapay zekasını test etmek isteyenlere openai tarafından ilk üyelikte 50, sonraki her ay 15 kredi ücretsiz olarak veriliyor. Yapmak istediğimiz işleme göre farklı miktarlarda krediler harcıyoruz. Daha uzun ve detaylı açıklamaların daha istenene yakın sonuçlar verdiğini de belirtelim. Örneğin bu haberin kapak görseli de DALL-E ile oluşturuldu: Verdiğimiz fikir ise elinde dijital bir palet ile, dijital bir kanvasa bakan DALL-E'nin bir evrene bakarak ne çizeceğini düşünmesi idi.