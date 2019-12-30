Türk Tasarımcıdan Konsept iPhone 12 Pro Max Tasarımı

Hasan Kaymak isimli Türk tasarımcı, iPhone 12 Pro Max için hazırladığı, pek çok değişikliğin görüldüğü konsept tasarım videosunu paylaştı. Hasan Kaymak'ın tahminlerine göre iPhone 12 serisi, daha önceki serilere göre bazı devrimsel yenilikler içerecek.

Müşteriler henüz iPhone 11 serisi ile yeni tanışmışken Hasan Kaymak isimli Türk tasarımcı, iPhone 12 Pro Max için baştan aşağıya özenle hazırlanmış bir konsept ürün videosu yayınladı. Tasarımcı tarafından yayınlanan bu video, cihazın dış tasarımının yanı sıra ayrı ayrı her bir parçanın donanımsal özelliğini de içeriyor.

Kaliforniya merkezli teknoloji devi Apple, şimdiye kadar hiçbir zaman Android cephesinde yaşanan RAM ve megapiksel savaşlarına dâhil olmamıştı. Hasan Kaymak’ın bu konsept ürününe göreyse firma, gelecek yılki cihazlarının teknik özelliklerinde devrimsel yeniliklere gidecek ve iyi olan performansın yanı sıra müşterilerin gözünü de doyuracak.

İşte Hasan Kaymak’ın iPhone 12 Pro Max için hazırladığı konsept tasarım videosu:

Apple’ın iPhone 12 Pro Max ile birlikte devasa bataryaya sahip telefonlar kervanına katılacağını düşünen Hasan Kaymak, konsept cihaz için 6.000 mAh’lik bir bataryayı öngörmüş ki bu sayı 4.000 mAh bataryası bulunan iPhone 11 Pro Max’in oldukça üzerinde. Öte yandan eski cihazlara kıyasla oldukça güçlü bir cihaz olan konsept tasarım, gücünü A14 işlemcisinden alıyor.

Tasarım noktasında iPhone 11 serisinin genel hatlarını koruyan tasarımcı, bu noktada birkaç devrimsel yenilik yapmış durumda. Bu yeniliklerden en dikkat çekenlerininse kuşkusuz çentiğin gitmesi ve yerli yerinde duran kare kamera modülüne eklenen ekstra sensörler ve lens olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca cihazın kamera modülünde yer alan ultra geniş açı, 3x veya 5x optik yakınlaştırma yapabilen telefoto sensörü, ToF sensörü ve 108 MP’lik ana kamera dikkat çekiyor.

Konseptinde donanımı modüler hâle getiren Hasan Kaymak, böylelikle parçaların onarımının ve değiştirilmesinin çok daha kolay bir hâl alacağını belirtiyor. Bu noktada ilk iPhone’dan beri süregelen ses açma/kapama düğmesinde yapılan devrimsel değişiklik de gözlerden kaçmıyor.

Depolama ve RAM kısmında da konsept cihazlara oldukça cömert davranan tasarımcı, bu noktada iPhone 12 Pro Max modeli için 1 TB dâhili depolama ve 8 GB RAM uygun görmüş. Şimdilik telefonun 5G desteği hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor ancak modüler tasarım, bu duruma bir çözüm sunabilir.