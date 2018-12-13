Türk Telekom'dan Mesaj: İnternetinizi Ek Ücret Ödemeden AKN'siz Kullanabileceksiniz

1 dk okuma süresi
65
46
15
6
5
Bildiğiniz gibi son günlerin en büyük gündem maddelerinden biri AKN'siz internet ve dudak uçuklatan tarife fiyatlarıydı. Türk Telekom da paylaştığı tarife fiyatlarıyla büyük tepki toplamıştı.

Bildiğiniz üzere 1 Ocak 2019 itibariyle AKN'siz internet dönemine geçiş yapıyoruz ve bu haber ilk duyduğumuzda hepimizi heyecanlandırmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde gelen AKN'siz internet tarifelerine ait fiyatlar bünyelerde çok da küçük olmayan bir şok etkisi yaratmıştı. Özellikle Türk Telekom açıkladığı fiyatlarla büyük tepki toplamış ve sonrasında yeni fiyatları internet sitesinden kaldırmıştı. Ardından aynı tarifeler, farklı isimle tekrardan siteye eklendi.
İLGİLİ HABER

Türk Telekom, AKN'siz Fiyat Tarifelerini Açıkladı (Aman Aman Nereye Geldik?)

Şimdi ise şirket, sabit hat sahibi kullanıcılarına SMS ile limitsiz internet 'müjdesi' vermeye başladı. Attığı SMS ile müşterilerine yeni yıldan itibaren internetlerini limitsiz olarak kullanabileceklerini duyuran Türk Telekom, mesajında herhangi bir ücret değişikliği olmayacağını belirtti.
İLGİLİ HABER

İnternet Hizmeti Veren Tüm Firmaların En Uygun AKN’siz İnternet Paketleri

Türk Telekom'un bu mesajı bir tür geri adım mı bilinmez ancak mevcut Türk Telekom kullanıcıları içini rahat tutabilir. En azından taahhütünüz bitene kadar bahsi geçen yeni fiyatlar sizi ilgilendirmiyor olacak.

Etiketler: Türk Telekom, akn
65
46
15
6
5
Emoji İle Tepki Ver
65
46
15
6
5