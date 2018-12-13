Bildiğiniz gibi son günlerin en büyük gündem maddelerinden biri AKN'siz internet ve dudak uçuklatan tarife fiyatlarıydı. Türk Telekom da paylaştığı tarife fiyatlarıyla büyük tepki toplamıştı.

Bildiğiniz üzere 1 Ocak 2019 itibariyle AKN'siz internet dönemine geçiş yapıyoruz ve bu haber ilk duyduğumuzda hepimizi heyecanlandırmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde gelen AKN'siz internet tarifelerine ait fiyatlar bünyelerde çok da küçük olmayan bir şok etkisi yaratmıştı. Özellikle Türk Telekom açıkladığı fiyatlarla büyük tepki toplamış ve sonrasında yeni fiyatları internet sitesinden kaldırmıştı. Ardından aynı tarifeler, farklı isimle tekrardan siteye eklendi.

Şimdi ise şirket, sabit hat sahibi kullanıcılarına SMS ile limitsiz internet 'müjdesi' vermeye başladı. Attığı SMS ile müşterilerine yeni yıldan itibaren internetlerini limitsiz olarak kullanabileceklerini duyuran Türk Telekom, mesajında herhangi bir ücret değişikliği olmayacağını belirtti.

Türk Telekom'un bu mesajı bir tür geri adım mı bilinmez ancak mevcut Türk Telekom kullanıcıları içini rahat tutabilir. En azından taahhütünüz bitene kadar bahsi geçen yeni fiyatlar sizi ilgilendirmiyor olacak.