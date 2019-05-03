Türk Telekom'un Milletvekili Tarifesi Tepki Çekiyor

Türk Telekom'un milletvekillerine binlerce dakika konuşma ve 20 GB interneti yalnızca 29 TL'ye sunması, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

Türkiye’nin en popüler mobil operatörlerinden biri olan Türk Telekom, yine eleştirilerin merkezi haline gelmeyi başarmış durumda. Resmi internet sitesinde ‘Vekillere Özel’ başlıklı milletvekili özel tarifesini yayınlayan Türk Telekom, özellikle sosyal medyada peşpeşe gelen eleştirilerin odak noktası oldu.

Türk Telekom, 12 ay taahhütlü milletvekili tarifesiyle vekillere operatör içi 5 bin dakika, operatörler arası 3 bin dakika konuşma hakkı, bin SMS ve 20 GB internet kullanım hakkı tanıyor. Üstelik hemen her cep telefonu kullanıcısına hitap eden bu tarifenin fiyatı, milletvekillerine özel olarak yalnızca 29 TL.

Tahmin edebileceğiniz gibi bu uygun fiyatlı tarife, sosyal medyanın bir anda ayağa kalkmasına neden oldu. Yıllardır mobil operatör fiyatlarından şikayet eden vatandaşlar, uygun fiyatlı tarifelerin 2019 yılı itibarıyla 22 bin TL maaş alan milletvekillerine sunulduğunu görünce adeta küplere bindi.