Türk Telekom Prime Tarifeleri ve Ayrıcalıkları - 2020

Türk Telekom Prime ile kullanıcılarına çok daha geniş ayrıcalıklar ve fırsatlar sunan Türk Telekom’un bu özel hizmet paketini sizin için inceledik. Sunulan tarifeler ve avantajlar Türk Telekom Prime’lı olmaya değer mi sorusunu yanıtladık.

Hizmet sektöründe bulunan pek çok firma gibi Türk Telekom da kullanıcılarına daha geniş ayrıcalıklar verdiği özel bir paket sunuyor. Bu hizmet kanalının adı ise Türk Telekom Prime. Türk Telekom Prime abonesi olan kullanıcılar, lasik Türk Telekom abonelerinden farklı olarak yurt içi ve yurt dışında kullanabilecekleri birçok cazip avantaja sahip oluyorlar.

Sunulan ayrıcalıkların yanı sıra Türk Telekom Prime aboneleri için mobilde, evde ya da iş hayatında kullanacakları farklı tarifeler bulunuyor. Sizin için Türk Telekom Prime dünyasını inceledik, abonelere sunulan tarifeler ve avantajlar doğrultusunda Prime’lı olmaya değer mi sorusunu yanıtladık.

Türk Telekom Prime nedir?

Hizmet sektöründe çalışan pek çok firma, özellikle GSM operatörleri, kullanıcılarına farklı avantajlara sahip olacakları özel hizmet paketleri sunarlar. Türk Telekom’un bu hizmet paketi de Türk Telekom Prime. Prime dünyasına katılan aboneler yurt içi ve yurt dışında kullanabilecekleri cazip avantajlara ve abonelere özel hazırlanan tarifelere sahip olurlar. Prime abonelerinin sahip oldukları avantajlar alışveriş, seyahat, müşteri hizmetleri gibi alanlarda geçerli oluyor.

Türk Telekom Prime ayrıcalıkları:

Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan seçili GastroClub restoranlarında indirimli fiyatlar.

Migros Sanal Market’ten yapılacak 150 TL ve üzeri alışverişlerde 20 TL indirim.

20 TL indirim. tazemasa.com üzerinden yapılacak 100 TL ve üzeri alışverişlerinizde 25 TL indirim.

arzum.com.tr üzerinden yapılacak alışverişlerde %40 indirim.

1 ay ücretsiz kitUP kullanımı.

kitUP kullanımı. mpkuruyemis.com üzerinden yapılacak alışverişlerde %15 indirim.

Juitox’ta %25 indirim.

Ayda 3 kez ücretsiz İSPARK hizmeti.

hizmeti. Ücretsiz HAVABUS hizmeti.

Biletix’te 200 TL’ye kadar yapılan tüm bilet alışverişlerinde %25 indirim.

Ayda 5 kez ücretsiz BURBAK hizmeti.

Enterprise’ta %50 indirimli yurt içi araç kiralama.

yurt içi araç kiralama. Petrol Ofisi istasyonlarından 30 TL hediye yakıt.

Evde İnternet Nakli veya Arıza kayıtlarında TT Mobil hatlarında 1 hafta süre ile ücretsiz kullanabilecekleri 5 GB internet.

kullanabilecekleri 5 GB internet. Cep telefonu, tablet, modem ve kurulum ayarları, internet hattı gibi konularda teknik destek adresinize geliyor.

Ücretsiz yurt dışı harç pulu.

Networkdry’dan kuru temizlemede ve halı yıkamada %30 indirim.

Mutlubiev’den alacağınız ilk ev temizliği hizmeti %25, sonraki hizmetler %15 indirimli.

%25, sonraki hizmetler %15 indirimli. AutoClub'da 4 Koltuk Temizliği + Klima ve Hava Kanalları Temizliği + ACT Plus Yıkama 380 TL yerine 189 TL. Ayrıca ACT Plus Cilalı Yıkama 60 TL yerine 39 TL.

Setur’dan yapılacak yurt dışı otel rezervasyonları ve özel tur kayıtlarında %8 indirim.

Demir Sağlık’tan alacağınız Seyahat Sigortalarında %70 indirim.

Espressolab'de 1 kahve aldığınızda 1 kahve hediye.

Türk Telekom Prime Özel Müşteri Hizmetleri 7 gün 24 saat hizmetinizde.

Türk Telekom Prime mobil tarifeniz ile hem telefonunuzun hem tabletinizin internetini tek bir tarife içerisinde kullanabilirsiniz.

Yurt dışına çıktığınızda 60 dakika ücretsiz aranma hizmeti.

aranma hizmeti. Yurt dışında 80 ülkede tarifenizi kullanmaya devam edebilirsiniz.

Vize hizmetlerinizide %50 indirim.

Yurt dışında SIM kartınızı kaybederseniz yedek kartınızı ücretsiz olarak size postalanır.

Otomatik yurt dışı tarife hizmeti.

hizmeti. Enterprise’ta %10 indirimli yurt dışı araç kiralama.

Türk Telekom Prime’ın abonelerine özel sunduğu avantajların kapsamı oldukça geniş. Bir ayağı devamlı yurt dışında olan abonelerin kullanabileceği fırsatların yanı sıra Türkiye’nin pek çok farklı noktasında ve online olarak kullanılabilecek de pek çok avantaj var.

Sunulan avantajlar arasında en dikkat çekenler 7/24 hizmet veren Türk Telekom Prime Özel Müşteri Hizmetleri ve evinize kadar gelen teknik destek servisi. Böylece herhangi bir sorun yaşadığınızda günün her saati kolayca müşteri hizmetlerine ya da teknik desteğe ulaşabilirsiniz.

Seçili GastroClub restoranlarında sunduğu indirimli fiyatlar da bir hayli cezbedici. Türkiye’nin pek çok farklı bölgesinde karşılaşabileceğiniz bu restoranların tam listesine Türk Telekom Prime internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

Türk Telekom Prime tarifeleri:

Türk Telekom Prime mobil tarifeler:

Prime Efsane 20 Tarifesi

Fiyat: 45 TL

Cepten internet: 20 GB

Her yöne dakika: 1000 DK

Her yöne SMS: 1000 SMS

Prime Eksper 25 GB

Fiyat: 79 TL

Cepten internet: 25 GB

Her yöne dakika: 1000 DK

Her yöne SMS: 1000 SMS

Prime Ekstra 25 GB

Fiyat: 89 TL

Cepten internet: 25 GB

Her yöne dakika: 2000 DK

Her yöne SMS: Sınırsız SMS

Prime Eksper 20 GB

Fiyat: 69 TL

Cepten internet: 20 GB

Her yöne dakika: 1000 DK

Her yöne SMS: 1000 SMS

Prime Ekstra 10 GB

Fiyat: 55 TL

Cepten internet: 10 GB

Her yöne dakika: 2000 DK

Her yöne SMS: Sınırsız SMS

Prime Ekstra 15 GB

Fiyat: 69 TL

Cepten internet: 15 GB

Her yöne dakika: 2000 DK

Her yöne SMS: Sınırsız SMS

Prime Ekstra 20 GB

Fiyat: 79 TL

Cepten internet: 20 GB

Her yöne dakika: 2000 DK

Her yöne SMS: Sınırsız SMS

Prime Kat Kat 10 GB

Fiyat: 49 TL

Cepten internet: 10 GB

Her yöne dakika: 1000 DK

Her yöne SMS: 1000 SMS

Prime Kat Kat 15 GB

Fiyat: 59 TL

Cepten internet: 15 GB

Her yöne dakika: 1000 DK

Her yöne SMS: 1000 SMS

Fırsat Web’de Prime 10 GB

Fiyat: 45 TL

Cepten internet: 10 GB

Her yöne dakika: 1000 DK

Her yöne SMS: 1000 SMS

Fırsat Web’de Prime 15 GB

Fiyat: 55 TL

Cepten internet: 15 GB

Her yöne dakika: 1000 DK

Her yöne SMS: 1000 SMS

Türk Telekom Prime evde internet tarifeleri:

Limitsiz 35 Mbps / Fiyat: 105.90 TL

Limitsiz 50 Mbps / Fiyat: 119.90 TL

Limitsiz 100 Mbps / Fiyat: 154.90 TL

Türk Telekom Prime Plus ve Türk Telekom Prime Business nedir?

Türk Telekom, Prime dünyasına katılmak isteyen bireysel kullanıcılarına ve iş dünyasından kullanıcılarına ayrı tarifeler sunuyor. Bireysel kullanıcılar yani Türk Telekom Prime Plus aboneleri, yukarıda açıkladığımız tarifeleri kullanabilirler. İş dünyasından kullanıcıların yani Türk Telekom Prime Business abonelerinin ise tercih edebilecekleri farklı tarifeler var.

Türk Telekom Prime Business tarifeleri:

Cep Dostu 15 GB

Fiyat: 48 TL

Cepten internet: 15 GB

Her yöne dakika: 3000 DK

Her yöne SMS: 3000 SMS

Cep Dostu 30 GB

Fiyat: 78 TL

Cepten internet: 30 GB

Her yöne dakika: 3000 DK

Her yöne SMS: 3000 SMS

Cep Dostu 40 GB

Fiyat: 98 TL

Cepten internet: 40 GB

Her yöne dakika: 3000 DK

Her yöne SMS: 3000 SMS

Kontrol Sizde Pro Paket 20 GB

Fiyat: 85 TL

Cepten internet: 20 GB

Her yöne dakika: 3000 DK

Her yöne SMS: 3000 SMS

Kontrol Sizde VIP Paket 30 GB

Fiyat: 125 TL

Cepten internet: 30 GB

Her yöne dakika: 3000 DK

Her yöne SMS: 3000 SMS

Smart Business 2400

Fiyat: 59 TL

Her yöne dakika: 2400 DK

Smart Business 3600

Fiyat: 69 TL

Her yöne dakika: 3600 DK

Smart Business 5000

Fiyat: 89 TL

Her yöne dakika: 5000 DK

Smart Business 9000

Fiyat: 99 TL

Her yöne dakika: 9000 DK

Tüm bu detaylara göre Türk Telekom Prime abonesi olmaya değer mi?

Türk Telekom Prime abonelerine sunulan avantajları ve özel tarifeleri gördükten sonra Prime abonesi olmaya değer mi sorusu akıllarda beliriyor. Bu sorunun tek bir cevabı yok çünkü Türk Telekom Prime’ın sunduğu avantajlar her kullanıcının ihtiyaçları doğrultusunda faydalı ya da anlamsız olabilir.

Eğer sık sık yurt dışına çıkan, yurt dışına çıkmasa da günlük hayatında sosyal biriyseniz Türk Telekom Prime avantajları sizi maddi ve manevi açıdan epey mutlu edecektir. Aynı şekilde iş hayatında aktif kullanıcılar için de Türk Telekom Prime Business tarifeleri oldukça işe yarar olacaktır.

Sizin için Türk Telekom Prime’ın abonelerine sunduğu farklı avantajları ve özel tarifeleri inceledik. Prime avantajlarını sevdiyseniz, size en uygun tarifeyi seçerek hemen abone olabilirsiniz. Eğer Türk Telekom Prime abonesiyseniz, deneyiminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.