Son Zamanlarda Adını Sıklıkla Duyduğumuz Türk Yapımı 7 Oyun

Son zamanlarda ülkemizdeki oyun dünyasına yerli oyunlar bomba gibi düşmeye başladı. Ardı ardına çıkan bir çok yeni Türk yapımı oyun, hem oyuncuları hem de ünlü yayıncıları ikiye ayırdı diyebiliriz. Bu içeriğimizde kimilerinin sevdiği kimilerinin de yerden yere vurduğu trend olan yeni Türk yapımı oyunlara yakından bir göz atıyoruz.

Son zamanlarda Twitch, Facebook ve YouTube yayıncılarının tartıştığı tek bir konu var: Türk yapımı oyunlar… Bir kesim bu oyunlara Türk yapımı olduğu için daha ölçülü ve yapıcı eleştirilerle yaklaşırken, bir kesim de Türk yapımı oyunların diğer bütün oyunlar gibi sert bir şekilde eleştirilmesi gerektiğini savunuyor.

Yaşanan dramaları bir kenara bırakırsak, son zamanlarda çıkan yerli oyunlar aslında Türkiye merkezli oyun stüdyolarının ne denli gelişim gösterdiğini ve her ne kadar bu oyunların eksik yanları olsa da stüdyoların iyi işler başarmaya çalıştığını gözler önüne seriyor. Hazırsanız hep beraber PintiPanda, Pqueen, Jahrein ve diğer birçok yayıncının yayınlarında yer verdiği; Enis Kirazoğlu ve diğer isimlerin de YouTube videolarında sıklıkla bahsettiği son zamanlarda trend olan Türk yapımı oyunlara yakından bakalım.

Son zamanlarda çok konuşulan Türk yapımı oyunlar:

Erzurum

Potentia

Ronin: Two Souls

Pawn of the Dead

Soul Searching

Cats and the Other Lives

Sabotaj

Yerli CS:GO olarak anılan Sabotaj

Geliştirici: HES Games

Tür: FPS

Fiyat: Ücretsiz

Henüz açık betada olmasına ve yeni çıkmasına rağmen güzel bir oyuncu kitlesi yakalayan Sabotaj, CS:GO’yu epey bir andırıyor. Özellikle silah özelleştirmeleri ve oynanış mekanikleri ile yerli CS:GO olarak anılan Sabotaj’ın diğer popüler FPS oyunlarından ayrıldığı bir nokta var. Bu nokta ise Sabotaj’da özel kasalardan düşen silah özelleştirmelerinin oyuna epey bir etki ediyor olması. Bunun dışında Sabotaj haritaları, silahları ve temel oynanışı ile yerli CS:GO unvanını gerçekten hak ediyor.

Bu saydıklarımız dışında Sabotaj’da oyuncular bir klan da kurabiliyor ve klanları ile etkinliklere katılabiliyor. Klan kurabilmek hoş bir detay, fakat Sabotaj’ın daha geliştirmesi gereken birçok nokta var. Özellikle grafik optimizasyonu ve vuruş hissi yönünde çalışmalar yapılması gerekiyor. Oyunun geliştiricileri de bu sorunların farkında ve düzenli olarak güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. Sabotaj’ın açık betasını ücretsiz oynamak için buradan Steam sayfasına erişebilirsiniz.

Bir kedinin gözünden aile dramı: Cats and the Other Lives

Geliştirici: Cultic Games

Tür: Macera

Fiyat: -

Mason ailesinin kedisi Aspen olarak maceradan maceraya koşabildiğimiz, daha doğrusu önümüzdeki günlerde koşabileceğimiz Cats and the Other Lives, yayıncılar arasında popüler olan yeni bir Türk yapımı oyun. Cultic Games ve Bahçeşehir BUG ortaklığında geliştirilen bu oyunda Mason ailesinin derin hikâyesine evin kedisi Aspen’in gözünden tanıklık ediyoruz. Klasik perili köşk masallarından ilham almış bir atmosfere sahip olan Cats and the Other Lives’da, büyükbabalarının vefatı üzerine Mason ailesi; çocuklarının geçtiği mâlikaneye geri dönüyor ve uzun bir zamandan sonra aile tekrar bir araya gelmiş oluyor.

Biz de büyükbaba Bernard’ın kedisi Aspen olarak bu kocaman evde dolaşıyor ve Mason ailesinin hikâyesine tanıklık ediyoruz. Mason ailesinin hikâyesi ise oldukça zengin ve on yıllarca süren; hayal kırıklıkları, pişmanlıklar ve umutlarla dolu. Point and click yani sadece tıklama ile oynadığımız bir 2D platform oyunu olan Cats and the Other Lives; bu sene içerisinde çıkmış olacak. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Kendimizi bulmak için yolculuğa çıktığımız bir oyun: Soul Searching

Geliştirici: Kayabros

Tür: Hayatta kalma, Macera

Fiyat: 15 TL

Polonya merkezli QubicGames’in yardımlarıyla Kayabros tarafından geliştirilen Soul Searching, 2017 yılında çıkmasına rağmen son zamanlarda Türk yapımı oyunların popüler olması nedeniyle tekrar gündeme gelmiş durumda. İlk GTA ve RPG oyunları gibi karakterimize tepeden baktığımız Soul Searching, popüler Indie oyunu Stardew Valley ile bir miktar benzerlik taşıyor. Soul Searching temel olarak; küçük bir sal ile doğduğumuz adayı terk ederek, ejderhaların da olduğu büyülü dünyalara doğru yol aldığımız sade ve tatlı bir oyun.

Bir öğretici bölümü bulunmayan Soul Searching, bizleri ne yapacağımızı bilemeden hayatta kalmaya çalışacağımız bir açık dünyanın ortasına bırakıyor. Bu noktadan sonra ne yapacağımız bize kalmış oluyor. İsterseniz daha iyi bir sal almaya yönelebilir, balık tutmada uzmanlaşabilir veya ulaştığınız büyülü dünyalarda büyüler öğrenebilirsiniz. Büyümek, doğduğunuz yeri terk etmek ve kendi ayaklarınızın üzerinde durmak gibi temaları işleyen Soul Searching, Kayabros ekibinden Talha Kaya’nın tek başına üç yıllık çabaları sonucunda ortaya çıkıyor ve Talha Kaya da Soul Searching’in oldukça kişisel bir oyun olduğunu belirtiyor. Soul Searching’in Steam sayfasına buradan ulaşıp, oyuna bir göz atabilirsiniz.

Garip bir satranç oyunu: Pawn of the Dead

Geliştirici: Aslan Game Studio

Tür: Strateji

Fiyat: 15,50 TL

Netflix dizisi Queen’s Gambit ile satranca olan merakımız bir hâyli artmış oldu. Manidardır tam da bu dönemde Aslan Game Studio tarafından geliştirilen 3D bir satranç tabanlı oyun Pawn of the Dead çıkış yaptı. Battle Chess tarzında, oyunda gelişen olaylara göre değişik satranç senaryoları üzerine kurulu bir oyun olan Pawn of the Dead’de Beyaz Krallığı yok etmeye çalışan zombileri satranç hamleleri ile yeniyoruz. Tabi doğal olarak oyundaki Beyaz Kral, Beyaz Kraliçe ve diğer karakterler satranç taşlarını temsil ediyor.

Pawn of the Dead satranç tabanlı olmasına rağmen bazı satranç kurallarını da esnetiyor ve oyuna bu sayede yeni mekanikler eklemiş oluyor. Buna en basit örnek oyundaki siyah yani karşı takım piyonlarının geriye hamle yapabilmesi. Hikâye anlatımı yönünden bir miktar zayıf olsa da oyun zaten bu noktaya yönelmiyor, yani hikâye anlatımı aslında oyuna ekstra bir tat katmak için kullanılıyor. Oyunun asıl önemli noktası, satranç tahtasında yapacağınız hamleler olmuş oluyor. Pawn of the Dead’e yakından bir göz atmak için Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Issız Japon adasında kendini yollara vuran bir Samuray'ın hikayesi: Ronin: Two Souls

Geliştirici: M11 Studio

Tür: Rol yapma oyunu, Macera

Fiyat: 20 TL

Listemizin ilk üçünde son zamanlarda epey bir konuşulan Türk yapımı oyunlar bulunuyor. Bunlardan ilki olan Ronin: Two Souls ya da yerli Ghost of Tsushima, atmosferik bir açık dünyaya sahip samuray oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Japonya’nın izole Toshi adasında yaşayan Kenji isimli çömez samuray ile yollara çıktığımız Ronin: Two Souls, grafik yönünden güzel bir iş ortaya koyuyor. Fakat oyunun henüz erken erişimde olduğunu belirtmekte fayda var. Zira bu yüzden Ronin: Two Souls’da eksiklikler ve eleştirilen noktalar bulunuyor.

Ronin: Two Souls’un oynanışı, atmosferi ve açık dünyası Ghost of Tsushima’ya bir hâyli benziyor. Açık dünyada görevler alabiliyor, farklı yerler keşfedip hikâyeleri açığa çıkarabiliyoruz. Oyunun en çok eleştirilen noktası ise dövüş sistemi, çünkü Ronin: Two Souls ne yazık ki nispeten büyük bir haritaya sahip açık dünya rol yapma oyunundan beklenmeyecek şekilde doğru zamanda tuşlara basma üzerine kurulu bir dövüş mekaniğine sahip. Dövüş kısımları da serbest hareket edemediğimiz platform oyunu modunda karşımıza çıkıyor. Henüz oyunun erken erişimde olması ve yeni güncellemelerin yolda olması sebebiyle belki de bu durum ileride düzeltilebilir. Ronin: Two Souls’un Steam sayfasına buradan erişebilirsiniz.

Oyunlardaki yerlilik tartışmalarının odağına yerleşen: Erzurum

Geliştirici: Proximity Games

Tür: Hayatta kalma, Açık dünya

Fiyat: 25 TL

Ülkemizde yayıncısından YouTuber’ına, oyuncusuna herkesin dilinde olan Erzurum, ülkemizdeki oyun dünyasını ikiye ayırmış durumda. Yayıncıların birbirleri ile atışmasına neden olan ve epey bir olay yaratan Erzurum, bir açık dünya hayatta kalma oyunu, açık dünya dediğimiz ise Erzurum’un ta kendisi. The Long Dark’tan epey bir esinlenilen Erzurum’da, dondurucu soğuklarda vahşi doğada hayatta kalmaya çalışıyoruz. 9 kilometrelik bir Erzurum haritası sunan bu oyunda, baş karakterimizin adı Taylan. Taylan soğuk, kar falan dinlemeden Erzurum’un ıssız köşelerine doğru bir yolculuğa çıkıyor.

Ülkemizin en soğuk şehirlerinden biri olan Erzurum’un soğuğu ile başa etmeye çalışan Taylan’ın farkında olmadığı şey ise gittiği bölgenin bir meteor yağmuru sonucu anormallikler gösteriyor olmasıdır. Bu bölgede yalnız başına kalan Taylan’ın ise hayatta kalmak için büyük çaba göstermesi gerekiyor. Erzurum ana konsept, hayatta kalma elementleri ve grafik bakımından güzel bir iş başarıyor. Fakat oyunun birçok eleştirilen ve geliştirilmesi gereken noktaları da bulunuyor. Erzurum’u incelemek için oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilir ve Erzurum’un detaylarına bir göz atabilirsiniz.

Güzel grafikli, kıyamet sonrası dünyada hayatta kalma oyunu: Potentia

Geliştirici: Wily Pumpkin

Tür: Aksiyon, Macera

Fiyat: 40 TL

Ülkemizdeki oyun dünyasını epey bir meşgul eden bir diğer yapım şüphesiz Potentia oluyor. Oyunun en çok eleştirildiği ve bazı zaman da övüldüğü nokta The Last of Us’a bir hâyli benzemesi diyebiliriz. Kıyamet sonrası dünyada hayatta kalan oynadığımız karakter Victor da Joel’a oldukça benziyor. Potentia’nın oldukça fazla eleştirildiği nokta olan The Last of Us’a benzerliği, ister istemez oyuncuların Potentia’yı AAA bir oyun olan The Last of Us ile karşılaştırmasına neden oluyor. Potentia her ne kadar üzerinde güzel çalışılmış ve bir noktada iyi bir deneyim vadeden bir oyun olsa da The Last of Us ile karşılaştırıldığında ne yazık ki oldukça sert eleştirilere maruz kalıyor.

Potentia global oyun pazarına yönelik bir oyun olması da bu eleştirilerin boyutunu arttırıyor. Potentia’nın tabi güzel başardığı noktalar da var. Bu noktaların en başında dış mekânların grafik ve sanat yönetimi açısından oldukça başarılı olması. Potentia yine The Last of Us ile karşılaştırıldığında hikâye yönünden de bir miktar geride kalıyor. Potentia’da Victor isimli karakterimizle kıyamet sonrası hiçbir hükümetin olmadığı bir kaos ortamında hayatta kalmaya çalışıyoruz. Oyunun ücretsiz bir demosu da bulunuyor. Demoyu indirip Potentia’yı denemek için oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Son zamanlarda epey konuşulan ve trend olan yerli oyunlara yakından baktığımız Türk yapımı oyunlar listemizin sonuna geldik. Bazı eksikler olsa da türk oyun sektörünün özellikle bu dönemde bu denli başarılı bir ilerleyişe imza atması hepimizi mutlu ediyor. Sizler de listede bulunan oyunlar hakkındaki görüşlerinizi ve sevdiğiniz diğer Türk yapımı oyunları bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.