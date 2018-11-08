Türkçe Desteği Sunan Birbirinden Eğlenceli 10 Oyun (Android)

Google Play Store üzerinde indirilebilir durumda olan Türkçe oyunların sayısı ne yazık ki çok çok az. Bu oyunların büyük bir kısmı, oyuncuların eğlenceli vakit geçirmesini sağlayacak yapıda değil. Webtekno Mobil Oyun Reçetesi, bugün sizin için Android’in Türkçe dil desteği veren en iyi 10 yapımını bir araya getiriyor.

Google Play Store’da can sıkıntınızı giderecek, bunu yaparken de yabancı dilde olarak anlaşılması güç metinlerden kurtulmanızı sağlayacak kaliteli oyunlar bulmak çok zor. Google, her ne kadar Türkçe oyunlar için özel bir başlık açsa da listede yer alan yapımların önemli bir kısmı devşirme yapımlar.

Tükçenin olabildiğince kötü bir şekilde çevrildiği bu devşirme yapımlar dışında, yerli olmasına rağmen bir başka yabancı oyunla aynı yapıya sahip yapımlar da var. Webtekno Mobil Oyun Reçetesi’nin bu yazısında hem Türkçe dil desteği veren, hem de oldukça kaliteli olan 10 yapımı sizin için bir araya getirdik.

Score! Hero:

PES’in Bir Efsane Ol modundaki gibi futbolcu karakterinizi yeşil sahalarda üçüncü şahıs olarak yönlendirdiğiniz bu yapımda, gole gidecek olan pozisyonların kaderini siz belirliyor, gösterdiğiniz performansa göre transfer oluyorsunuz. Oyunda yüzlerce farklı bölüm, bir o kadar müsabaka ve futbol kulübü var.

Big Hunter:

Aslında oyunculara çok da şey sunmayan bu yapım, amacı sadece vakit geçirmek olan kişilere uygun olan kaliteli bir yapım. Amacınız kabileniz için antik hayvanlarla mücadele etmek ve avlanmak.

Iron Blade: Medieval Legends

RPG türünün Android cephesindeki en popüler yapımlarından olan bu oyun bir Gameloft yapımı olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda grafik ve aksiyon arayanlara fazlasıyla hitap ediyor. Karakterinizi dilediğiniz gibi geliştirip, savaşlarda kullanacağınız silahları özelleştirebiliyorsunuz.

MARVEL Şampiyonlar Turnuvası:

Marvel çizgi romanları ve sinema filmleri karakterleri, bir dövüş oyununda karşı karşıya geliyorlar. Son çıkan Marvel filmlerini yakından takip eden yapımda en yeni kostüm ve karakterleri deneme şansına sahip oluyorsunuz. İnternet üzerinden diğer oyuncularla karşı karşıya geldiğiniz yapım, aslında dünya çapında bir turnuva sahası gibi işliyor.

Rise of Civilizations:

Strateji oyunlarını sevenler, zaten Rise of Civilizations’u duymuşlardır. Amacınız toplumunuzu kısa sürede geliştirmek, şehirlerinizi güçlendirmek, ordunuzu savaşlara hazırlamak ve elbette, internet üzerinden diğer rakiplerinizle karşılaşmak.

Badland Brawl:

Listedeki en eğlenceli yapımlardan olan Badland Brawl bir strateji oyunu olarak gruplandırılsa da oyuncuya daha fazlasını vadediyor. Her oyun sonunda kendinizi biraz rahatlamış hissetmek ve kafa boşaltmak için birebir.

PUBG Mobile:

PUBG’yi zaten artık oyun oynayıp da duymayan kimse kalmadı. Mobil dünyanın en çok oynanan yapımlarından olan PBG Mobile’ın konusunu zaten biliyorsunuz. Dünya çağında düzenlediği para ödüllü turnuvalarıyla e-spor dünyasının da yükselen yıldızı haline geldi.

Garena Free Fire:

PUBG’den sıkılan ve alternatiflere gözünü çevirenlere farklı bir Battle Royale oyunu. Oynayan kişiler yapımı pek çok eksiği olduğunu söyleseler de sade bir seçenek için daha fazlası var.

Asphalt 9: Legends

Tarzları aynı olmasa da yarış oyunları kategorisinde Need For Speed serisini tahtından eden Asphalt serisinin son oyunu. Grafikleri ve oynanışıyla özgün bir mobil yarış deneyimi yaşatıyor.

FIFA Futbol:

Konsol ve PC dünyasının en unutulmaz spor oyunları serilerinden FIFA’yı özgün bir şekilde mobil platforma taşıyan yapım, sürekli güncellenen veri tabanıyla oyunculara gerçekçi bir futbol deneyimi sunuyor.

BONUS: Kafa Topu 2

Biliyoruz, listede çok sayıda futbol oyunu var, ancak hiçbiri Kafa Topu 2 kadar konuyu fantastik bir şekilde ele alamıyor. Masomo ekibinin ellerinden çıkan bu yapım, dünyanın her yerinden Kafa Topu 2 oyuncularıyla anlık olarak karşılaşmanızı sağlıyor. Süper güçlerinizde rakiplerinizi yoldan çıkarmanın yüzlerce farklı yolu var.