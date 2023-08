Otomobil firmaları her yıl yüzlerce otomobil modeline isim vermek durumundalar. İsim bulmak için farklı kültürlere gözünü çeviren tasarımcıların ilham aldığı kültürler arasında elbette Türkçe ve Türk kültürü de yer alıyor.

Otomotiv sektöründe markalaşma her zaman için büyük önem taşımıştır. Firmalar, kendi modellerini en iyi anlatan ismi bulmak için farklı kültürlerden, farklı kaynaklardan yararlanmayı severler. Üstelik böylece bazı hedef pazarlara da kendilerini daha kolay kabul ettirebilirler.

Sadece ülkemizi değil, tüm Türk ülkelerini ve topluluklarını göz önüne aldığımızda gezegenimizde yüz milyonlarca Türkçe konuşan insan bulunuyor. Haliyle Türkçe ve Türk kültürü de çeşitli otomobillere isim vermek için kullanılmıştır. Bu modellere birlikte bakalım.

Gösterişli ve elektrikli: Porsche Taycan

Porsche logosunda bir at bulunur. Elektrikli otomobil pazarına giriş yapmak isteyen firma, geliştirdiği ilk model bu alanda daha bebek sayılabileceği için at yavrusu olan tay ile can sözcüklerini birleştirdi. Aracın lansmanından bu yana ismin Türkçe olduğu vurgulandı.

Ülkemizde de satışa sunulmuş olan Taycan, elektrikli bir model olmasına rağmen hız anlamında içten yanmalı motor kullanan abilerinden geri kalan bir araç değil. Sıfırdan 100'e sadece 3.2 saniyede çıkabilen araç, 260 kilometre maksimum hıza sahip. Aracın menzili ise 380 kilometrenin üzerinde.

Bunu da belirtelim: Porsche de ismini kurucusunun soyadından alan markalardan. Porsche isminin ise Boris'ten geldiği düşünülüyor. Boris ise Kıpçak Türkçesinde yer alan "börü" yani kurt sözcüğünden geliyor.

Güney Kore'de karşımıza çıkan Hyundai Aslan da Türkçe isme sahip.

Bizim Grandeur adıyla tanıdığımız bu model, dört kapılı ve orta boy bir sedan olarak yollara çıktığında ismi dikkat çekmişti. Aslan da ismini Türkiye'den alan bir model ve bu isim, Hyundai'nin Türkiye'yi onore etmek için seçtiği bir isim.

Hyundai uzun yıllardır Türkiye pazarında yer almasının dışında Türkiye'de fabrikası da bulunan üreticiler arasında yer alıyor. İki ülke arasında uzun süredir devam eden dostluğu da göz önüne aldığımız zaman Hyundai'nin yaptığı jest daha da anlaşılır oluyor.

İsmini bir Türk toplumundan alan Nissan Qashqai de listede yer alıyor.

Güneydoğu İran'da, yoğunlukla da Şiraz ve çevresinde yaşayan bir Türk kavmi bulunuyor. Bu kavmin ismi de Kaşkay olarak geçiyor. Kaşkayı Farsçadan Latin harflerine çevirirsek karşımıza Qashqai çıkıyor. Göçmen bir topluluk olmaları, Nissan'a ilham vermiş gibi gözüküyor.

Kaşkaylar her yıl yaklaşık 1000 kilometrelik bir mesafeyi kat ederek yaylak ve kışlak yerleşimleri arasında zorlu bir yolculuk gerçekleştiriyorlar. Ovalardan dağlara, düzlüklerden dik arazilere her yerde modeline güvenen Nissan'ın bu ismi seçmiş olması, bu açıdan bakınca şaşırtıcı değil.

Bonus: Türkçede ismi değişmeyen Volkswagen Bora.

Bora, ismini Türkçeden almıyor ama ismi Türkçe. Nasıl oluyor derseniz; Volkswagen, Golf, Polo, Bora gibi modellerinin isimlerini bulmak için rüzgarların isimleri üzerinde ufak oynamalar yapıyor.

Polar, polo; Gulf ise Golf olurken Borea ise Bora olmuş. Biz de aynı rüzgara Bora adını veriyoruz. Yine de ismin Türk biri tarafından verildiğine dair bir şehir efsanesi var buna dair bir kanıt yok.

"Bora"nın "kısa yağmur veya kar fırtınası" anlamına gelen Türkçe "borağan" kelimesinden geldiği düşünülüyor.