Bu içeriğimizde kendilerine aşina olsanız da olmasanız da gündelik hayatınızda duymaya alışmış olabileceğiniz araba modellerinin anlamlarını derledik. Listemizdeki araçların arasında Passat gibi hepimizin bildiği modellerin yanında videosunu kanalımızda bulabileceğiniz Ferrari F8 Tributo gibi farklı araçlar da bulunuyor.

Günlük hayatta ürünlerini veya hizmetlerini kullandığımız ve birbirinden farklı sektörlerde hizmet veren markalar, çoğu zaman isimlerinin ardında belirli bir hikâye saklıyor. Bu noktada söz konusu hikâyeleri öğrenmek için örnek olarak “Apple’ın ismi neden Apple?” gibi araştırmalar yapmamız gerekiyor.

Biz bu içeriğimizde teknoloji sektörünün değil, otomobil sektörünün aşina olduğumuz isimlerine göz atacağız. Bunu yaparken de marka isimlerinin detaylarına değil, görmeye veya duymaya alıştığımız belirli otomobil modellerinin isimlerine bakıyor olacağız. Şimdi gelin listemize geçelim.

Özellikle hibrit modelinin daha yaygın olduğunu gördüğümüz Toyota Corolla:

Fiyat/performans oranı yüksek bir model olmasıyla ülkemizde fazlaca kişinin tercih ettiği sedan modeli, isminin ardında potansiyel olarak iki anlam taşıyor. Bunlardan ilki Corolla’nın İngilizcedeki karşılığı olan, çiçeğin taç yaprak kısmı. İkinci anlam ise bildiğimiz taç.

Şirket bu ismi, yeni otomobilin ilk çıktığı dönemde otomobil pazarında bir çiçeğin taç yaprak kısmı gibi açılmasını dilediği için seçmiş. Bu açıdan ilk anlam daha olası gibi görünüyor. Yine de Toyota modellerinin genel olarak ‘taç’ ismi çevresinde döndüğünü belirtelim. Yani biri doğru diğeri yanlış demek zor.

Otomobil dünyasına yakın olan ya da olmayan herkesin bildiği efsanevi model: Toyota Supra

Kimileri onu dünyanın en hızlı arabası sanıyor fakat medyada gösterilme şeklinin bunda büyük rol oynadığı ortada. Supra, sunduğu geniş modifiye seçenekleriyle Japon arabalarını sevenlerin hayallerini süsleyen bir model. İsminin anlamını da ‘üstündeki, ötesindeki’ gibi çevirebiliriz.

Bu bağlamda zamanın spor arabalarının ötesinde bir model olduğunu vurgulamış oluyor.

Hyundai’nin alt markası IONIQ’in hibrit, elektrikli ve PHEV modelleri:

Bu araçların hepsi markanın kendi ismini, yani IONIQ’i kullanıyor. Bu kelime, iyon (ion) ve eşsiz (unique) kelimelerinin birleşmesiyle ortaya çıkmış. İyonları burada ilham kaynağı yapan özellikleri ise düşük kütleye ve yüksek mobiliteye sahip olmaları.

SUV araç sevenlerin dikkatini çekmekte zorlanmayan Hyundai Tucson:

Bu araç, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Arizona eyaletinde bulunan Tucson şehrinin ismini almış. SUV’lerin zorlu şartlarda kullanıcılarını üzmemek üzere tasarlandıklarını düşününce çöl gibi mekanlarıyla tanınan bu şehrin oldukça isabetli bir tercih olduğunu söyleyebiliriz.

Ülkemizin en yaygın araçlarından: Ford Focus

Focus isminin üzerinde aslında fazlaca tartışma dönüyor. Escort modelinin devamı niteliğindeki araç, bilgilere göre 1998 yılında bu isimle yönetime sunuldu. Focus’un dilimizdeki karşılığı ‘odaklanmak’. Bu açıdan Escort’un devam etmesini dileyen yönetime karşılık bu ismin seçildiği söyleniyor.

Buna ek olarak aracın Focus ismiyle piyasaya çıkacağı sırada aynı ismi taşıyan Almanya merkezli bir dergi tarafından şirketi mahkeme yoluna götürdüğü de biliniyor. Fakat sonucunda araç bu isimle piyasaya çıkıyor ve artık o günden bugüne her yerde görebiliyoruz.

Ford’u büyük satış sayılarına ulaştıran bir başka model: Ford Mondeo

Bu aracın ismi Latince bir kelime olan mundus’tan geliyor. Bu da dilimizde dünya demek. Bu da Ford’un o dönemde herkes için ürettiği bir otomobil olmasına karşılık geliyor. Burada herkes derken tüm dünyayı kastediyoruz. Focus’da olduğu gibi Mondeo’da da oldukça büyük bir başarı yakalandı.

Ticaret ve ulaşım alanlarında kullanıcıları üzmeyen ve eski/yeni modellerini etrafta gördüğümüz Transit:

Transit’in dilimizdeki karşılığı ‘bir yerden bir yere ulaşmak’ ya da ‘içinden geçip gitmek’. Özellikle yük altında ve zorlu koşullarda sürücüleri üzmeyen bu araç için oldukça isabetli olduğunu söyleyebiliriz.

O sadece öylece duruyor fakat biz her bakışımızda kendisini daha çok seviyoruz: Ford Mustang

Daha önce Mustang modellerinin eşsiz versiyonlarını sizlere derlemiştik. Aracın ismi, bilgilere göre İkinci Dünya Savaşı’nda kullanılmış olan P-51 model savaş uçağından geliyor. Ayrıca Mustang’in yabani bir at türü olması da son karar evresinde destekleyici rol oynamış.

Alman arabası dendiğinde akla ilk gelen modellerden olan Volkswagen Passat:

Volkswagen’ın en ünlü modellerinden olan Passat, ismini alize rüzgarlarından alıyor. Bu da aerodinamik yapısının verimliliğine, hızına ve akıcılığına rağmen sunduğu rahatlığına ve sağlamlık hissine ithafen seçilmiş.

Toyota’nın taç çevresinde dönen isimleri gibi Volkswagen da çeşitli rüzgâr isimlerini modellerinde kullanıyor.

Fazlaca tercih edilen bir diğer Volkswagen modeli: Golf

Şirketin Golf modeli, adını Meksika’dan Avrupa’ya doğru ilerleyen Gulf Stream’den (Körfez akıntısı) alıyor.

Kimilerine göre Tostos, kimilerine göre kaplumbağa. Biz Beetle olarak bırakalım:

Nostalji sevenlerin oldukça hoşuna giden bu model, adını aynı ismi taşıyan böcekten alıyor. Bu da görünüşüne bakarak seçilmiş bir isim.

Ford Mustang’e rakip olarak piyasaya sürülen Chevrolet Camaro:

Camaro’nun başta ‘dost’, ‘yoldaş’ gibi isimleri olduğu düşünülüyordu. Daha sonra modelin ismi açıklandığı gün yetkililere sorulduğunda, “Mustang’leri yiyen, küçük, vahşi bir hayvan” olduğu söylendi. Elbette bunun rekabeti açık hâle getirmek için söylendiği ortadaydı.

Fakat sonuç olarak, yetkililerin de pek açık konuşmamasıyla birlikte Chevrolet’in bu ismi uydurduğu, dost anlamına da gelmediği söylendi. Evet, son durumda kulağa havalı geldiği için bu isim seçilmiş.

Hem eski hem de yeni modellerini etrafta sıklıkla görüyoruz: Honda Civic

Civic ismi latin olarak civis’ten geliyor ki bu da vatandaş demek. Ayrıca Bu bağlamda biz eski modellerini daha çok modifiyeli şekillerde görüyor olsak da Civic’in özünde vatandaşı rahatlatma hedefi yatıyor diyebiliriz.

Yani şehir içinde vatandaşın ulaşımını sağlayabilecek güvenilir bir araç üretme yoluyla bu modele girilmiş ve sonunda bu çabayı taçlandıracak bir isim seçilmiş.

Şehir içinde son zamanlarda çok kişinin tercih ettiği Nissan Micra:

Oldukça küçük olan bu aracın ismi ‘micro’dan türemiş. Bu da hem boyutuna hem kompakt yapısına hem de hafif olmasına ithafen seçilmiş. Bu bağlamda performans isteyenlerin uzak durduğu araç, şehir içi ulaşımı ve park yeri bulma sorununu olabildiğince kolay hâle getirmek için tasarlanmış. İsmi de bu amaçlara karşılık geliyor.

Son olarak: Drone ile yarıştırdığımız Ferrari F8 Tributo

Ferrari, F8 Tributo isimli bu modelinde çok uzun süredir kullanılan ve performansıyla pek de üzdüğü görülmemiş olan V8 motoruna övgüde bulunuyor. Daha doğrusu bu motorla geçirdiği, uzun yılları devirmiş olan birikime.

F8 Tributo ile birlikte listemizin sonuna gelmiş olduk. Anlamını veya hikâyesini bildiğiniz farklı modeller varsa yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.

Kaynaklar: 1, 2, 3, 4, 5