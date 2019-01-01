Geçtiğimiz aylarda internet kotalarını ikiye katlayarak ilgi çeken Turkcell, müşterilerine büyük müjdeyi verdi.

1 Ocak'ta Adil Kullanım Kotası uygulamasının sona erecek olması, kullanıcıları son dönemde mutluluktan ziyade karamsarlığa itmişti. Ek paket, kota hediyesi gibi kavramlarla kullanıcıların daha zararlı çıkacağı düşüncesi de almış başını gidiyordu.

Turkcell cephesinden gelen haber, en azından Turkcell kullanıcılarının bu sıkıntıyı yaşamayacağı yönünde oldu. Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, konuya açıklık getirdi. 1 Ocak itibarı ile 2 milyondan fazla ev ve iş yerindeki Superonline kullanıcısının AKK uygulamasına, koşulsuz ve şartsız olarak son verileceğini müjdeledi.

İşte Murat Erkan'ın Açıklamaları

"Türkiye'nin geleceği ve menfaatleri için dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunu hep birlikte görüyoruz. Dijital dönüşümün ve dijitalleşen dünyanın havası suyu da hiç şüphesiz ki internet bağlantı hizmetleri diyebiliriz. Biz Turkcell olarak 1 Ocak itibarıyla Turkcell'li iki milyondan fazla ev ve iş yerinde, dijital ekosistemde diledikleri gibi yaşayabilmeleri için daha önce de sonuna kadar desteklediğimizi belirttiğimiz AKK'sız internet kullanımını başlatıyoruz. Mevcutta, AKK tekliflerinde bulunan müşterilerimizi ek paket, ek fiyat, hediye gibi kavram karmaşasına sokmadan net bir şekilde AKK'sız internet dünyasına geçiriyoruz."

Hepimizin uzun süredir beklediği açıklama tam da buydu. Umuyoruz diğer servis sağlayıcıları internette dolaşan 'ek paket' formalitesiyle AKK hizmetini el altından sürdürme yoluna gitmezler. Bu yeniliğe çeşitli kılıflar bulmayarak tam destek veren Turkcell, abonelerini fazlasıyla mutlu etti.