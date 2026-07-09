Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, mobil iletişim sektörünün en önemli kuruluşlarından GSMA'nın Teknoloji Grubu Başkanı seçildi. Yeni görev kapsamında küresel teknoloji standartlarının belirlenmesine katkı sağlayacak olan Koç, Türkiye'nin teknoloji vizyonunu uluslararası arenada temsil edecek.

Mobil iletişim dünyasının en etkili kuruluşlarından biri olan Dünya GSM Birliği (GSMA), önemli bir görevi Türkiye'ye emanet etti. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, GSMA Teknoloji Grubu Başkanlığı'na seçildi. Hâlihazırda GSMA Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapan Koç, yeni sorumluluğuyla birlikte sektörün geleceğini şekillendirecek karar süreçlerinde daha aktif rol üstlenecek.

Bu gelişme yalnızca Turkcell için değil, Türkiye'nin küresel teknoloji ekosistemindeki temsili açısından da dikkat çekiyor. Çünkü GSMA Teknoloji Grubu; mobil şebekelerin geleceğinden uluslararası teknoloji standartlarına, operatörler arasındaki iş birliklerinden yeni nesil bağlantı teknolojilerine kadar sektörün en kritik başlıkları üzerinde çalışmalar yürütüyor.

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GSMA Teknoloji Grubu, ürün ve teknoloji mimarisi, şebeke evrimi, küresel standartların oluşturulması ve çalışma gruplarının koordinasyonu gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Hazırladığı teknik çalışmalarla GSMA Yönetim Kurulu'nun karar alma süreçlerine destek veren grup, dünya genelindeki mobil operatörlerin ortak teknoloji vizyonunun oluşturulmasında önemli rol oynuyor.

Göreve ilişkin açıklamalarda bulunan Dr. Ali Taha Koç ise GSMA'nın mobil iletişim sektörünün ortak aklı ve en güçlü küresel platformlarından biri olduğunu söyledi. Turkcell'in 25 yılı aşkın süredir GSMA ile yakın iş birliği yürüttüğünü belirten Koç, bu görevi hem Türkiye'nin hem de Turkcell'in teknoloji vizyonunu küresel ölçekte temsil etmek adına önemli bir fırsat ve sorumluluk olarak gördüklerini ifade etti.

Yapay zekâ, 5G ve 6G çalışmalarında söz sahibi olacak

Koç, yeni dönemde yapay zekâ, siber güvenlik, otonom şebekeler ve yeni nesil bağlantı teknolojileri gibi alanlarda daha somut ve uygulanabilir sonuçlar üretmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Ayrıca Türkiye'nin jeopolitik konumu ve genç nüfusuyla küresel teknoloji ekosisteminde önemli bir potansiyele sahip olduğunun da altını çizdi.

Yeni görevi kapsamında Dr. Ali Taha Koç, 5 Ekim 2026 tarihinde Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde gerçekleştirilecek GSMA Teknoloji Grubu toplantılarına başkanlık edecek. Toplantılarda mobil iletişim sektörünün teknoloji yol haritası, güvenli dijital altyapılar, operatörler arası iş birlikleri ve küresel ölçekte birlikte çalışabilirliği artıracak başlıklar masaya yatırılacak.

GSMA Teknoloji Grubu tam olarak ne yapıyor?

GSMA Teknoloji Grubu; ağ dilimleme (network slicing), bulut tabanlı şebekeler, siber güvenlik, kullanıcı rızası yönetimi, acil çağrı servisleri ve küresel sertifikasyon süreçleri gibi birçok kritik konuda sektör standartlarının oluşturulmasına katkı sağlıyor. Bunun yanında yapay zekâ destekli otonom ağ yönetimi ile 5G'nin yaygınlaşması ve 6G hazırlıkları da grubun öncelikli çalışma alanları arasında yer alıyor.

Dr. Ali Taha Koç'un bu göreve seçilmesi, Türkiye'nin mobil iletişim ve dijital dönüşüm alanındaki bilgi birikiminin uluslararası platformlarda daha görünür hâle gelmesini sağlayabilecek önemli gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor. Aynı zamanda Turkcell'in küresel teknoloji ekosistemindeki etkinliğinin daha da artması bekleniyor.