Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, gerçekleştirdikleri iş birliği neticesinde abonelerinin BiP ve Yaay uygulamalarını internet kotasını düşünmeden kullanabilmesinin önünü açtı.

Türkiye’nin üç büyük mobil operatör şirketi olan Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, bir yerli bir mesajlaşma ekosistemi oluşturabilmek son derece önemli bir iş birliğine imza attı. Söz konusu iş birliği, yaşanan çalkantılı sürecin ardından WhatsApp’a alternatif arayan tüketiciler için yerli bir çözüm sunmuş oluyor.

Söz konusu iş birliğine göre Türk Telekom kullanıcıları, Turkcell’in mesajlaşma uygulaması BiP’i, Turkcell kullanıcıları ise Türk Telekom’un sosyal medya uygulaması Yaay’ı internet kotalarından harcama yapmadan gönül rahatlığıyla kullanabilecek.

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, WhatsApp'a alternatif oluşturmak için güçlerini birleştirdi

Aslen İngiltere merkezli bir operatör olan Vodafone ise iş birliğinde tek taraflı katılımcı olarak yer alıyor. Buna göre hem BiP hem de Yaay, Vodafone'un İletişim Pass paketi kullanıcıları tarafından ücretsiz bir şekilde kullanılabilecek.

WhatsApp, gerçekleştirmiş olduğu açıklama ile ne Facebook’un ne de WhatsApp’ın mesajların içeriğini göremeyeceğini bildirmiş olsa da milyonlarca kullanıcı alternatif mesajlaşma uygulamalarına yönelmiş durumda. Siz de WhatsApp alternatifi bir mesajlaşma uygulaması arayışındaysanız buradaki içeriğimize bir göz atmanızı tavsiye edebiliriz.