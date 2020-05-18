Türkiye 37 Üniversitesi İle 100 Ülke Arasında 18'inci Oldu

ODTÜ URAP Araştırma Laboratuvarının açıklamasına göre Türkiye, "61 bilim alanı sıralaması"na 37 üniversite ve 36 bilim alanındaki çalışmalarıyla 100 ülke arasından 18'inci sıraya yerleşti.

Üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerine dikkati çekmek için ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı'nın hazırladığı 2019-2020 yılı sıralamasında, dünyanın en iyi üniversiteleri 61 farklı bilim alanına göre listelendi.

URAP'ın internet sitesinden kamuoyuna duyurulacak listede bulunan 100 ülkenin üniversiteleri, son 5 yılın akademik performansı dikkate alınarak, bilim alanlarına göre üretilen makale ve atıflar üzerinden değerlendiriliyor. URAP'ın bilim alan sıralamasına göre 61 alanın 20'sinde ABD, 20'sinde de Çin üniversiteleri dünya birincisi oldu. Hollanda 8, İngiltere 5, Fransa 3, Brezilya 2 alanda dünya birincisi olurken, Avustralya, Hong Kong ve Singapur ise birer alanda birinci oldu.

Yapılan bir önceki dünya alan sıralamasında ABD 21, Çin ise 18 alanda birinci olmuştu. Bu yıl Çin 2 yeni alanda birincilik aldı. ABD ise bir alanda birinciliği kaybederek Çin ile eşit sayıda birinciliğe sahip oldu.

Harvard Dünya Lideri

Harvard, 61 alanın 16'sında birinci olarak dünya liderliğini sürdürdü. Harvard'dan sonra Çin'de bulunan Tsinghua Üniversitesi 11 alanda dünya birincisi oldu. Hollanda'dan Amsterdam Üniversitesi ise 4 alanda dünyanın en iyisi olma konumunu korudu. Çin'den Geosciences Üniversitesi ve Hollanda'dan Wageningen Üniversitesi de 3'er alanda dünya birincisi olarak bir önceki sıralamadaki durumlarını korumayı başardılar.

61 bilim alanındaki sıralamaya göre bir önceki birincilikler 10 ülkeden 30 farklı üniversite tarafından paylaşılırken, bu yıl 9 ülkeden 24 farklı üniversite tarafından paylaşıldı. Bilim alan sıralamasında 100 farklı ülkeden katılan 2 bin 191 üniversite en az bir alanla yer aldı.

Başarı listesinin ilk sırasına yerleşen ABD, 61 alanın tümünde 366 üniversite ile yer aldı. Bu ülkeyi 61 alanda 326 üniversite ile Çin ve 119 üniversite ile Japonya taki etti. Bu yıl en az bir alan sıralamasında yer alan üniversite sayısı ABD'de 272'den 366'ya, Çin'de 256'dan 326'ya ve Japonya'da ise 109'dan 119'a yükseldi.

Türk Üniversiteleri Daha Çok Mühendislik ve Tıp Alanında Yer Aldı

Türk üniversiteleri geçen yıl 61 alanın 28'inde yer alırken, bu yıl 61 alanın 36'sında yer buldu. Bu yıl en az bir alan sıralamasında yer alan Türk üniversitelerinin sayısı 37 oldu.

Türkiye, 37 üniversite ile "dünya alan sıralaması"na girerek, listede en fazla üniversitesi bulunan ülkeler arasında 18'inci sırada yer aldı. Türk üniversitelerinin en fazla sayıda yer aldığı alanları tıp ve mühendislik oluşturdu. Türkiye, mühendislik alan sıralamasına 18 üniversite, tıp alanı sıralamasına da 21 üniversite ile girdi.

Türkiye'nin En İyi Üniversiteleri

Bu yıl en iyi dereceleri elde eden Türk üniversitelerin durumu, URAP Dünya Alan Sıralamasında özetlenmiş oldu.

Buna göre ODTÜ, havacılık ve uzay mühendisliği alanında 138'inci olarak ilk 150'ye girmeyi başardı. Üniversite, felsefe alanında 182'nci, ulaştırma teknolojisi alanında 198'inci olarak ilk 200'e ve inşaat mühendisliği alanında ise 236'ncı olarak ilk 250'ye girdi.

İTÜ, havacılık ve uzay mühendisliği alanında 121'inci ve inşaat mühendisliği alanında 134'üncü olarak ilk 150'ye girme başarısını göstererek, jeoloji alanında 239'uncu olarak ilk 250'de yerini aldı

Gazi Üniversitesi, sosyoloji alanında 71'inci olarak ilk 100'e girme başarısını gösterdi, diş hekimliği alanında 200'üncü ve antropoloji alanında 192'nci olarak ilk 200'e girdi.

Anadolu Üniversitesi sosyoloji alanında 83'üncü olarak ilk 100'e girme başarısını gösterdi, havacılık mühendisliği alanında 158'inci olarak ilk 200 arasında yer aldı.

Selçuk Üniversitesi sosyoloji alanında 121'inci olarak ilk 150'ye, eğitim alanında 190'ıncı olarak ilk 200'e girmeyi başardı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi uluslararası ilişkiler alanında 70'inci olarak ilk 100'e, Boğaziçi Üniversitesi güzel sanatlar alanında 86'ncı olarak ilk 100'e, Ankara Üniversitesi tarih alanında 137'nci olarak ilk 150'ye, Hacettepe Üniversitesi diş hekimliği alanında 140'ıncı olarak ilk 150'ye, İstanbul Üniversitesi diş hekimliği alanında 147'nci olarak ilk 150'ye girme başarısını gösterdi. Koç Üniversitesi tarih alanında 156'ncı olarak ilk 200'e, Ege Üniversitesi diş hekimliği alanında 175'inci olarak ilk 200'e, Bilkent Üniversitesi havacılık ve uzay mühendisliği alanında 186'ncı olarak ilk 200'e girdi.

'Sıralamalarda Yükselişimiz Yavaş Ama Sağlıklı'

URAP Başkanı Prof. Dr. Ural Akbulut, Türk üniversitelerinin daha hızlı şekilde dünya alan sıralamalarında yükseldiğini görmenin herkesin isteği olduğunu kaydederek, "Ancak bunu çok hızlı olarak başarmak kolay değil çünkü dünya sıralamaları ortaya çıkınca dünyadaki tüm üniversiteler üst sıralarda yer almak için yoğun çaba sarf etmeye başladı. O nedenle sıralamalardaki yükselişimiz yavaş oluyor. Ama bana göre sağlıklı bir yükseliş yaşıyoruz" dedi.

Son yıllarda Türkiye'deki makale sayılarının artış hızında bir düşme gözlemlendiğine dikkat çeken Akbulut, "Yayın sayılarımız, yavaş da olsa arttığı halde Türkiye'nin yayın başına düşen atıf sayısı dünya ortalamasının altında kaldı. Bu düşüşün nedeni, son yıllarda etki değeri çok düşük veya sıfır olan dergilerde yayımlanan Türkiye kaynaklı makale sayılarının artması. Bu tür yayınların oranı, bazı üniversitelerimizde dünya ortalamasının çok üstünde. Üniversite yöneticilerinin, atama ve yükseltmelerde etki değeri yüksek dergilerdeki makaleleri çok yüksek puanlarla değerlendirmeye alması bu sorunun çözülmesine yardımcı olacaktır" dedi.

Akbulut, üniversitelerin konumunu detaylı olarak incelemek isteyen kişilerin listeye "http://tr.urapcenter.org" adresinden ulaşabileceğini belirtti.