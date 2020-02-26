Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 5G’nin bu yıl içinde İstanbul Havalimanı’nda uygulanmaya başlanacağını açıkladı. Turhan, bütün Türkiye’nin 5G kullanımına geçmeden önce 5G’nin artı ve eksilerinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, mecliste gazetecilerin sorularını yanıtları. Bir gazetecinin 5G’ye hazırlık çalışmaları ile ilgili sorusu üzerine Bakan Turhan, 5G hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, 5G’nin bu yıl içinde İstanbul Havalimanı’nda kullanılmaya başlanacağı söyledi. Bakan Turhan, “5G’yi bu yıl içinde İstanbul Havalimanı’nda uygulamayı başlatmayı düşünüyoruz” dedi.

"5G'ye geçiş derece derece olacak"

5G’nin sadece görüntü ve haberleşme olmadığını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, nesnelerin interneti için de 5G’nin altyapı oluşturacağını söyledi. Bakan, 5G teknolojisinin birçok sektörde internet altyapısını kullanarak rekabet gücünün artırılmasını hedeflediklerini açıkladı.

5G teknolojisinin artı ve eksilerinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Bakan Turhan, “Bugün 5G'ye geçtik desek Türkiye'de kullanılan, elimizdeki cihazların tamamen değişmesi anlamına gelecek. Tamamı olmasa bile yarısı, yarısı olmasa bile üçte biri. Bu önemli bir ticari bakımdan ithalat demek. Bunu dengeli şekilde yapmamız lazım” dedi.

Bakan Turhan, 5G’ye geçişin derece derece olacağını da sözlerine ekledi. Bakan, endüstri, sağlık, tarım ve eğitimde 5G’nin getireceği faydalarla beraber götüreceklerinin de iyi dengelenmesi gerektiğini ifade etti.