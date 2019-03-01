"Türkiye, Alipay ve WeChat Pay Ödemeleri Kabul Etmeli"

Çin'in Ankara büyükelçisi Deng Li, "Türkiye en kısa zamanda mutlaka Çin’in ödeme platformları olan Alipay ve WeChat Pay gibi platformları kabul etmeli." dedi.

Londra merkezli uluslararası haber ajansı Reuters açıklamalarda bulunan Çin'in Ankara büyükelçisi Deng Li, Çinli şirketlerin Türkiye'de üçüncü nükleer santral projesi dahil büyük enerji ve altyapı projeleri hakkında konuşurken Çin merkezli ödeme yöntemlerinin Türkiye’deki kullanımı hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

Çin’deki bankacılık sektörünün Türkiye’ye bakışı ile ilgili olarak, “Çin’in ICBC bankası 300 milyon dolara yakın yatırım yaparak Tekstilbank’ı satın aldı. Ama inanıyorum ki Türkiye ve Çin arasında farklı alanlarda işbirliği geliştirildikçe başka bankalar da ileride Türkiye’ye gelip yatırım yapacaklardır…” açıklamasını yapan Li, konuşmasına şu şekilde devam etti;

“Ama şu konu var, Türkiye en kısa zamanda mutlaka Çin’in ödeme platformları olan Alipay ve WeChat Pay gibi platformları kabul etmeli. Avrupa'da hemen hemen bütün ülkeler bu platformları kabul ettiler.” Çin’in online ve mobil ticaret şirketi Alibaba, geçtiğimiz yıl Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol’u satın almıştı.