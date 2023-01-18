2022 yılında Avrupa'da kaç adet otomobil satışı gerçekleştirildiği belli oldu. Almanya'nın zirvede olduğu sıralamada Türkiye, 6. sırada yer aldı. Avrupa genelinde sadece 11 ülkede otomobil satışları bir önceki yıla göre artış gösterdi. Bu ülkelerden biri de Türkiye'ydi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), 2022 yılına ilişkin verilerini paylaştı. Bu veriler, Avrupa ülkelerinde hangi ülkede kaç adet otomobil satıldığını gözler önüne seriyor. EBS Danışmanlık tarafından hazırlanan geniş kapsamlı raporu paylaşan gazeteci Emre Özpeynirci ise Türkiye'nin 2022'de kaç adet otomobil satışı gerçekleştirdiğini, Avrupa sonuçlarıyla karşılaştırdı.

Avrupa Serbest Ticaret Birliği ile Avrupa Birliği ülkeleri, 2022 yılında toplam 11 milyon 286 bin 939 adet otomobil satışı gerçekleştirdi. Bu rakam, 2021 yılı ile kıyaslandığında, pazarda yüzde 4,14'lük daralma yaşandığı sonucuna ulaşılıyor. Satışlara ülkeler bazında baktığımızda ise şaşırtıcı olmayan bir sonuçla karşılaşıyoruz.

Avrupa'da en çok otomobil satışının yapıldığı 10 ülke:

Ülke Satış Adedi Almanya 2.651.357 Birleşik Krallık 1.614.063 Fransa 1.529.035 İtalya 1.316.702 İspanya 813.396 Türkiye 592.660 Polonya 419.749 Belçika 366.303 Hollanda 312.129 İsveç 288.087

Almanya, 2.6 milyonu aşan satışlarıyla zirveye oturdu!

Paylaşılan verilere baktığımızda, Almanya'da 2022 yılında 2 milyon 651 bin 357 adet otomobil sattığını görüyoruz. Volkswagen, Audi, Seat, BMW, Opel, Porsche ve Mercedes-Benz gibi devlerin merkezinin Almanya olduğunu ve ülkedeki alım gücünün yüksek olduğunu düşündüğümüzde, bu sonucun gayet olağan olduğunu söylemek mümkün. Almanya'yı takip eden ikinci ülke ise 1 milyon 614 bin 63 adet satışla Birleşik Krallık oldu. Bu arada, Almanya'da en çok satan otomobilin Volkswagen Golf* olduğunu da belirtelim.

Türkiye'de, 2022 yılında 592 bin 660 adet otomobil satıldı!

2022'de Avrupa'da satılan 11 milyonu aşkın otomobilin 592 bin 660 tanesi, Türkiye'de satıldı. Bu rakam, ülkemizdeki otomobil satışlarının bir önceki yıla göre arttığını gözler önüne seriyor. Ayrıca, 2021-2022 yılı verilerine baktığımızda otomobil satışlarının arttığı 11 ülkeden bir tanesinin de Türkiye olduğuna şahitlik ediyoruz. 31 ülkenin verilerini kapsayan araştırmalar, Türkiye'nin Avrupa'da en çok araba satışının yapıldığı 6. ülke olduğunu gözler önüne seriyor.

Türkiye'nin 2022 yılı otomotiv karnesini merak eden okurlarımız aşağıdaki haberi inceleyebilirler:

Peki otomobil fiyatları her gün artarken Türkiye nasıl en çok otomobil satılan ülkelerden biri oluyor?

Avrupa'nın Hollanda, Belçika gibi 'refah' düzeyi daha yüksek görülen ülkelerde, Türkiye'den daha az otomobil satışı gerçekleşmiş olması kafa karıştırıcı gelebilir. Ancak bunun çok basit bir açıklaması bulunuyor; nüfus. Türkiye, 90 milyona yaklaşan nüfusu ile Avrupa'nın en kalabalık ülkesi konumunda ve Belçika, Hollanda gibi ülkelerden misliyle daha kalabalık bir toplumuz.

Hem bariz şekilde daha yüksek olan nüfusumuz hem de otomobillerin Türkiye'de birer 'yatırım aracı' haline gelmesiyle birlikte ülkemizdeki araç satış adedi, orta ölçekli Avrupa ülkelerini geçmiş durumda. Ancak bu, Türkiye'de otomobil almanın kolaylaştığı gibi bir sonuç ortaya koymuyor. Zira Türkiye ile benzer nüfusa sahip olan Almanya'da yaklaşık 5 kat daha fazla araba satılmış durumda. Ayrıca son açıklanan verilerde Türkiye, kişi başına sıfır araç satışında yukarda belirtilen 31 ülke arasında sondan 3. olmuştu. Bu araştırmayla ilgili daha fazla bilgi almak için aşağıdaki haberimizi inceleyebilirsiniz.