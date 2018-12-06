İnternet Kullanıcıları: AKN Kalkınca İnternet Düzelecek

Türkiye'de internet kullanımı için sihirli tarih olan 1 Ocak 2019'u bekliyoruz. Bu tarihten itibaren Adil Kullanım Kotası uygulamasına son verilecek ve mevcut aboneler, herhangi bir ek ödeme yapmaksızın kotasız tarifelere geçirilecekler.
Adgager tarafından, 16-20 Kasım tarihleri arasında 67 ilde 1.464 kişiyle bir online anket gerçekleştirildi. Araştırmanın sonuçları enteresan; nitekim internet kullanıcılarının %41'i AKN uygulamasının kaldırılacağından haberdar değil. Dilerseniz anket sonuçlarına bir göz atalım.
Evde Kullanılan İnternet
- ADSL %43
- Fiber %26
- Kablonet %11
- VDSL %5
- Uydu internet %3
İnternet Bağlantı Hızı
- 16 Mbps’den fazla %32
- 16 Mbps %23
- 8 Mbps %13
- 4 Mbps %3
- Bilmiyorum/Hatırlamıyorum %23
Aylık İnternet Kotası
- Limitsiz %67
- 12 GB’den fazla %18
- 12 GB %2
- 6 GB %2
- 4 GB %1
- Bilmiyorum/Hatırlamıyorum %5
Bağlantı Hizmeti İçin Yapılan Ortalama Ödeme
- 61-100 TL %58
- 31-60 TL %27
- 100 TL’den fazla %5
- 0-30 TL %1
- Bilmiyorum/Hatırlamıyorum %9
Adil Kullanım Noktasının (AKN) 1 Ocak'ta Kalkacağını Biliyor musunuz?
- Evet %59
- Hayır %41
AKN Kalkınca İnternetin İyileşeceğini Düşünüyor musunuz?
- Evet %79
- Hayır %21
Servis Sağlayıcınızdan Hangi Firmaya Geçmeyi Düşünüyorsunuz?
- Turkcell Superonline %29
- Türksat (Uydunet) %11
- Turknet %9
- Türk Telekom %7
- Vodafone %5
- Dsmart %1
Servis Sağlayacınızdan Memnun musunuz?
- Evet %59
- Hayır %31
- Bilmiyorum %10