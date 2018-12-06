  • İnternet Kullanıcıları: AKN Kalkınca İnternet Düzelecek

Türkiye'deki İnternet Kullanıcılarının AKN'nin Kalkması Hakkındaki Düşünceleri

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Türkiye genelinde yapılan internet anketinde, oldukça çarpıcı sonuçlara ve istatistikler elde edildi.

Türkiye'de internet kullanımı için sihirli tarih olan 1 Ocak 2019'u bekliyoruz. Bu tarihten itibaren Adil Kullanım Kotası uygulamasına son verilecek ve mevcut aboneler, herhangi bir ek ödeme yapmaksızın kotasız tarifelere geçirilecekler.

Adgager tarafından, 16-20 Kasım tarihleri arasında 67 ilde 1.464 kişiyle bir online anket gerçekleştirildi. Araştırmanın sonuçları enteresan; nitekim internet kullanıcılarının %41'i AKN uygulamasının kaldırılacağından haberdar değil. Dilerseniz anket sonuçlarına bir göz atalım.

Evde Kullanılan İnternet

  • ADSL %43
  • Fiber %26
  • Kablonet %11
  • VDSL %5
  • Uydu internet %3

İnternet Bağlantı Hızı

  • 16 Mbps’den fazla %32
  • 16 Mbps %23
  • 8 Mbps %13
  • 4 Mbps %3
  • Bilmiyorum/Hatırlamıyorum %23

Aylık İnternet Kotası

  • Limitsiz %67
  • 12 GB’den fazla %18
  • 12 GB %2
  • 6 GB %2
  • 4 GB %1
  • Bilmiyorum/Hatırlamıyorum %5

Bağlantı Hizmeti İçin Yapılan Ortalama Ödeme

  • 61-100 TL %58
  • 31-60 TL %27
  • 100 TL’den fazla %5
  • 0-30 TL %1
  • Bilmiyorum/Hatırlamıyorum %9

Adil Kullanım Noktasının (AKN) 1 Ocak'ta Kalkacağını Biliyor musunuz?

  • Evet %59
  • Hayır %41

AKN Kalkınca İnternetin İyileşeceğini Düşünüyor musunuz?

  • Evet %79
  • Hayır %21

Servis Sağlayıcınızdan Hangi Firmaya Geçmeyi Düşünüyorsunuz?

  • Turkcell Superonline %29
  • Türksat (Uydunet) %11
  • Turknet %9
  • Türk Telekom %7
  • Vodafone %5
  • Dsmart %1

Servis Sağlayacınızdan Memnun musunuz?

  • Evet %59
  • Hayır %31
  • Bilmiyorum %10
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Kaynak : https://digitalage.com.tr/internet-kullanicisi-aknnin-kaldirilmasinin-deneyimini-iyilestirecegine-inananiyor/
Etiketler: internet, akn
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