İnternet Kullanıcıları: AKN Kalkınca İnternet Düzelecek

Türkiye genelinde yapılan internet anketinde, oldukça çarpıcı sonuçlara ve istatistikler elde edildi.

Türkiye'de internet kullanımı için sihirli tarih olan 1 Ocak 2019'u bekliyoruz. Bu tarihten itibaren Adil Kullanım Kotası uygulamasına son verilecek ve mevcut aboneler, herhangi bir ek ödeme yapmaksızın kotasız tarifelere geçirilecekler.

Adgager tarafından, 16-20 Kasım tarihleri arasında 67 ilde 1.464 kişiyle bir online anket gerçekleştirildi. Araştırmanın sonuçları enteresan; nitekim internet kullanıcılarının %41'i AKN uygulamasının kaldırılacağından haberdar değil. Dilerseniz anket sonuçlarına bir göz atalım.

Evde Kullanılan İnternet

ADSL %43

Fiber %26

Kablonet %11

VDSL %5

Uydu internet %3

İnternet Bağlantı Hızı

16 Mbps’den fazla %32

16 Mbps %23

8 Mbps %13

4 Mbps %3

Bilmiyorum/Hatırlamıyorum %23

Aylık İnternet Kotası

Limitsiz %67

12 GB’den fazla %18

12 GB %2

6 GB %2

4 GB %1

Bilmiyorum/Hatırlamıyorum %5

Bağlantı Hizmeti İçin Yapılan Ortalama Ödeme

61-100 TL %58

31-60 TL %27

100 TL’den fazla %5

0-30 TL %1

Bilmiyorum/Hatırlamıyorum %9

Adil Kullanım Noktasının (AKN) 1 Ocak'ta Kalkacağını Biliyor musunuz?

Evet %59

Hayır %41

AKN Kalkınca İnternetin İyileşeceğini Düşünüyor musunuz?

Evet %79

Hayır %21

Servis Sağlayıcınızdan Hangi Firmaya Geçmeyi Düşünüyorsunuz?

Turkcell Superonline %29

Türksat (Uydunet) %11

Turknet %9

Türk Telekom %7

Vodafone %5

Dsmart %1

Servis Sağlayacınızdan Memnun musunuz?