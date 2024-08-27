TÜİK 2024 araştırmasına göre Türkiye'de internet kullanım oranı %88,8'e yükseldi. En popüler uygulama %86,2 ile WhatsApp oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, Türkiye'de internet kullanım oranı 2023 yılında %87,1 iken, 2024 yılında bu oran %88,8'e yükseldi. Özellikle erkeklerin internet kullanım oranı %92,2 ile kadınların %85,4'lük oranını geride bıraktı.

Araştırma, e-devlet hizmetlerini kullanım oranlarının da arttığını gösterdi. Son 12 ay içinde, internet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlanan bireylerin oranı %73,7 olarak kaydedildi. Bu oran erkeklerde %80,7, kadınlarda ise %66,7 oldu. E-devlet hizmetlerine en yoğun ilgiyi %92,1 ile 25-34 yaş aralığındaki bireyler gösterirken, 65-74 yaş grubunda bu oran %25,6'da kaldı.

Türkiye’de en popüler uygulama WhatsApp oldu

Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları arasında WhatsApp %86,2 ile en çok kullanılan uygulama olarak öne çıkarken, onu %71,3 ile YouTube ve %65,4 ile Instagram takip etti. Erkekler arasında WhatsApp kullanımı %89,5 ile zirvede yer alırken, kadınlar arasında bu oran %82,9 olarak belirlendi.

E-ticarette giyim ve aksesuar ilk tercih oldu

İnternet üzerinden alışveriş yapan kişilerin oranı 2024 yılında %51,7'ye ulaştı. Bu alışverişlerde en çok tercih edilen kategoriler ise giyim, ayakkabı ve aksesuarlar oldu. E-ticaret yapan bireylerin %76,7'si bu kategorilerde alışveriş yaparken, kadınlar arasında bu oran %83,0 gibi yüksek bir seviyeye çıktı. Erkekler ise en çok lokantalardan ve fast food zincirlerinden sipariş vermeyi tercih etti.

İnternet kullanıcılarının %47,9'u internet bağlantılı TV'leri tercih ederken, robot süpürgeler ve akıllı saatler gibi internete bağlı ev aletleri de giderek daha yaygın hale geliyor. Ayrıca, internetten cep telefonu veya bilgisayar satın alan bireylerin %89,2'si fiyatı en önemli kriter olarak belirtti.