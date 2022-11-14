Teyit'e Göre En Çok Yalan Haber Yayınlayan İnternet Siteleri

Google ile ilgili bir araştırmaya göre Türkiye, yalan haberin en çok dolaşımda olduğu ülkelerin başında geliyordu. Peki konuyu biraz daha açarsak; Türkiye'de yanlış, hatalı ve yalan bilginin en fazla yayılmasına aracılık yapan haber siteleri hangileri? Bu sorunun yanıtı, Teyit.org'un 6 yıllık verileri sonucunda verildi...

İnternet kullanımının yaygınlaşması ve neredeyse her türlü iletişimin avuç içimize sığacak kadar kolaylaşmış olması, yalan haberlerin yayılmasını da kolaylaştırdı. Artık herhangi bir yalan ya da yanlış haber, yalnızca birkaç dakika içerisinde milyonlarca kişiye ulaşabiliyor. Üstelik bu durumun değişmesi için yapılabilecek pek de bir şey yok gibi görünüyor. Zira artık hemen herkes internete erişiyor ve yapılan her paylaşımı yayınlanmadan önce kontrol etmek mümkün değil.

Hatırlayanlarınız olacaktır; bundan kısa bir süre önce Google ile ilgili bir araştırmadan bahsetmiştik. ProPublica tarafından yapılan bir araştırma, Google sonuçlarında en çok yanlış bilginin dolaştığı ülkenin, yüzde 90'la ne yazık ki Türkiye olduğunu göstermişti. Bu içeriğimizde ise Türkiye'de en çok yalan, yanlış ya da hatalı haber servis eden internet sitelerine yakından bakacağız.

Teyit'e göre Türkiye'de en çok yalan, yanlış ya da hatalı haber paylaşan haber siteleri şu şekilde:

Türkiye'nin en popüler doğrulama platformları arasında yer alan Teyit.org'un 2016-2022 yılları arasını kapsayan araştırmasına göre Türkiye'de yalan, yanlış ya da hatalı haberler en çok Yeni Akit tarafından servis ediliyor. Öyle ki 6 yıllık süreçte tespit edilen toplam 2.610 yalan veya yanlış haberin 117 tanesi, Yeni Akit tarafından yayınlanmıştı. Bu haber kaynağını sırasıyla Sabah, Sözcü, Haberler.com ve Cumhuriyet takip etti.

Türkiye'de en çok yalan-yanlış haber yayınlayan internet siteleri Kaynak Yalan-Yanlış Haber Sayısı Düzeltilen veya Kaldırılan Yalan-Yanlış Haber Sayısı Yeni Akit 117 28 Sabah 73 15 Sözcü 71 20 Haberler.com 65 44 Cumhuriyet 63 27

Teyit tarafından paylaşılan araştırma, yalan veya yanlış haberi düzeltme veya kaldırma noktasında en iyi kaynağın, Haberler.com olduğunu gözler önüne seriyor. Zira bu internet sitesinde tespit edilen 65 yalan/yanlış/hatalı haberin 44 tanesi ya kaldırıldı ya da doğru bilgiler ile güncellendi. Sabah Gazetesi ise düzeltme veya kaldırma noktasında en kötü performansı gösteren kaynak oldu. Popüler haber kaynağı, 73 yalan/yanlış/hatalı haberin yalnızca 15 tanesini düzeltti veya kaldırdı...

Yalan veya yanlış haberler, internette cirit atmaya devam ediyor!

Yapılan araştırmalar, yalan-yanlış haberlere yeterince önem verilmediğini gösteriyor. Zira Teyit.org'un 6 yılda tespit ettiği 2.610 yalan-yanlış haberin yüzde 68 gibi ciddi bir bölümü, hala dolaşımda. Bu içerikler, Teyit tarafından sunulan delillere rağmen ne düzenlendi ne de kaldırıldı.

Paylaşılan sayılar, 2018'de Meta ile yapılan bir anlaşma sayesinde düşük seviyede!

Teyit.org'un paylaştığı verilere göre yalan-yanlış haber sayısı, aslında çok daha fazla olabilirdi. Buna engel olan şey ise Facebook ile Teyit'in 2018 yılında yaptığı bir iş birliği. Facebook, pek çok ülkede üçüncü taraf haber doğrulama platformları ile bir anlaşma yaptı ve bu anlaşma kapsamında algoritmaların şüphelendiği veya kullanıcıların şikayet ettiği içerikleri bu platformlara inceletmeye başladı. Yalan veya yanlış olduğu tespit edilen içerikler ise ilgili şirketlere yaptırım olarak geri döndü. Teyit.org'un yaptığı incelemeler sonucunda, 88 farklı haber sitesinin 448 içeriğinde güncelleme yapıldı. Böylelikle yalan veya yanlış haberler düzeltilmiş oldu...