Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2022 yılında Türkiye’de kaydedilen en ekstrem meteorolojik ölçümleri açıkladı. 2022’nin en sıcak, en soğuk, en yağışlı, en yüksek kar kalınlığına sahip ili ile rüzgarın en yüksek estiği iller belirlendi.
Paylaşılan verilere göre 2022 yılı içinde en yüksek sıcaklık, 15 Temmuz’da Şırnak Silopi’de 47,9 derece olarak kayıtlara geçti. En düşük sıcaklık ise -34,4 derece ile Van Özalp oldu.
47,9 derece sıcaklık, metrekareye 451,9 kilo yağış, 175,3 km/s hızla esen rüzgar... İşte 2022'de meteorolojinin enleri:
- En sıcak yer: Şırnak, Silopi, 15 Temmuz — 47,9 derece
- En soğuk yer: Van, Özalp, 18 Ocak — -34,4 derece
- En sıcak il: Diyarbakır, 5 Ağustos — 43,5 derece
- En soğuk il: Kars, 22 Ocak — -26,4 derece
- Günlük en fazla yağış alan yer: Mersin, Gülnar İlçesi, Konur Köyü, 29 Ocak — 451,9 kg/metrekare
- Günlük en fazla yağış alan il: Rize, 5 Ağustos — 140,7 kg/metrekare
- En yüksek kar kalınlığı (yer): Kartalkaya Kayak Merkezi, 3 Mart — 235 santimetre
- En yüksek kar kalınlığı (il): Bitlis, 24 Mart — 227 santimetre
- Rüzgarın en hızlı estiği yer: Ulukışla Bolkar Dağı, 2 Ağustos — 175,3 km/saat
- Rüzgarın en hızlı estiği il: Batman, 19 Ocak — 101,9 km/saat
- En yüksek deniz suyu sıcaklığı: Konyaaltı, Antalya. Yeni Liman Mendirek Feneri, 5 Ağustos — 32,9 derece
- En düşük deniz suyu sıcaklığı: Trabzon Limanı Ana Mendirek Feneri, 14 Ocak — 1,9 derece