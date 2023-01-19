Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'de 2022 yılı içinde kaydedilen en düşük ve yüksek sıcaklıkları açıkladı. En sıcak il, Diyarbakır oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2022 yılında Türkiye’de kaydedilen en ekstrem meteorolojik ölçümleri açıkladı. 2022’nin en sıcak, en soğuk, en yağışlı, en yüksek kar kalınlığına sahip ili ile rüzgarın en yüksek estiği iller belirlendi.

Paylaşılan verilere göre 2022 yılı içinde en yüksek sıcaklık, 15 Temmuz’da Şırnak Silopi’de 47,9 derece olarak kayıtlara geçti. En düşük sıcaklık ise -34,4 derece ile Van Özalp oldu.

47,9 derece sıcaklık, metrekareye 451,9 kilo yağış, 175,3 km/s hızla esen rüzgar... İşte 2022'de meteorolojinin enleri: