Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) Başkanı Zekeriya Öztürk, ülkemizdeki finansal okuryazarlık oranının düşük olduğunu ifade etti. Yapılan açıklamalarda, neler yapılması gerektiğine ilişkin tavsiyelerde de bulunuldu.

Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun, para kazanmanın zor olduğunu bilirsiniz. Neticede gökten para yağmadığına göre, bir işe emek vermeniz ve bunun karşılığını almanız gerekecektir. Tabi para kazanmakla her şey bitmiyor. Yatırım yapmak, ev veya araba sahibi olmak isteyen bireylerin gelir/gider dengesini kurması gerekiyor. Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) Başkanı Zekeriya Öztürk ise Türkiye'nin bu konuda çok da iyi olmadığını söylüyor.

Anadolu Ajansı'na verdiği demeçte "Para ile ilişkimiz çok yoğun ama finansal okuryazarlık çok bilinmiyor. Bununla ilgili yapılan araştırmalarda ölçümleme yöntemlerine baktığımızda Türkiye'de finansal okuryazar oranı yüzde 70'ler civarında. Kadınlarda maalesef yüzde 60'ların biraz üzerinde." ifadelerini kullanan Öztürk, vatandaşların neler yapması gerektiğini de anlattı.

"Her şeyin başında bütçe yapmak geliyor"

Diğer her şeyden önce bütçe yapılması gerektiğinin altını çizen Zekeriya Öztürk, bununla ilgili şöyle konuştu:

Birçok insan aslında düzenli olarak bütçe yapmıyor. Halbuki son derece basit; gelirleriniz belli, bazılarının değişken olabilir. Giderlerinizin sabit olanları var bir de değişken olan kısımları var. Bazen şunu yapabiliyor insanlar; ihtiyacı olmasa da isteğini kendisini mutlu etmek için birtakım alışverişler yapabiliyor. Bu da borçlanmasına özellikle kredi kartı borçlarının artmasına sebep olabiliyor.

Peki bütçe hesabı nasıl yapılır?

Başkan Öztürk, insanların nasıl bütçe hesabı yapabileceklerine ilişkin "Biz burada insanları bu tür şeyleri yapmadan önce düşünmeye, 'buna ihtiyacım var mı? Yoksa gerçekten bu benim ihtiyacım mı? İsteğim mi? '10 saniye düşünmelerini tavsiye ediyoruz. Bu pratiği geliştirdiğinizde otomatikman bütçenizi daha iyi yönetecek ve değerlendireceksiniz." ifadelerini kullandı.

Kredi kartı kullanırken dikkat edilmeli!

Özellikle de yapılan alışverişlerin kredi kartı borçlanmasını artırdığını söyleyen FODER Başkanı Öztürk'e göre kredi kartına ulaşmak çok kolay olsa da kredi kartlarını kullanırken dikkatli olmak gerekiyor. Gelir/gider dengesinin sağlanması gerektiğini anlatan Öztürk, gençlere bazı tavsiyelerde bulundu:

"Tasarruf yapma alışkanlığı edinin"

Zekeriya Öztürk'ün gençlere yönelik tavsiyeleri şöyleydi:

Benim gençlere önerim; tasarruf yapma alışkanlığını edinmeleri. Bununda yolu önce gelir/gider düzenini takip etmekten gelir. Suyu ve elektriği bol değil, gerektiği kadar kullanmak da bir tasarruf yöntemidir. Giderlerini kontrol eden insanlar ileri yaşlarında çok daha rahat ediyorlar. Biriktirdiğiniz paraları doğru şekilde kullanmak da ülkedeki tasarrufları doğru şekilde kullanmak anlamına gelir...