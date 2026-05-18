Çok yakında Türkiye'nin ilk yerli katlanabilir telefonunun geleceği açıklandı. İşte o marka ve telefonun çıkacağı tarih.

Çok sayıda markadan gördüğümüz katlanabilir telefonlar, gün geçtilkçe kullanıcılar arasında çok daha popüler bir hâle geliyor. Hatta yakında Apple’ın da bu kategoriye dahil olduğunu göreceğiz. Şimdi ise katlanabilir telefonlarla ilgili ülkemizdeki kullanıcıları sevindirecek bir açıklama geldi.

Yerli teknoloji şirketi General Mobile’ın Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner, Türkiye Gazetesi’nden Ömer Temür’e röportaj verdi. Röportajda Türkiye’nin ilk katlanabilir telefonuna imza atmayı planladıklarını duyurdu.

Ekimde gelecek

İlkay Cihaner tarafından yapılan açıklamalar göre General Mobile, yerli akıllı telefon için çalışmalar gerçekleştiriyor. Markanın Türkiye’nin ilk katlanabilir telefonu olacak bu ürün için ekim ayını hedeflediğini de eklemiş. Yani eğer süreç istendiği gibi giderse General Mobile markalı Türk katlanabilir telefon ekimde satışta olacak. Cihaner’in açıklaması şu şekilde:

“Bu cihaz, markanın teknolojik yetkinliğini ve geleceğe bakışını sergileyen bir ‘vizyon modeli’ olacak. Eğer planlanan sürede başarıyla tamamlanırsa, Türkiye’nin ilk yerli katlanabilir akıllı telefonunu ekim ayında kullanıcılarla buluşturacağız”