Bir Kişi Türkiye'ye Kaçak İlaç Sokmaya Çalışırken Yakalandı

Bir Kuveyt vatandaşı, 500 bin TL değerinde 10 bin paket ilaç ile Kiev'den İstanbul'a uçmak üzereyken havalimanında yakalandı. Söz konusu ilaçların uyuşturucu bağımlıları tarafından tercih edilen sinir ilaçları olduğu belirtildi.

Kuzey deniz komşumuz Ukrayna’nın başkenti olan Kiev’deki Borispol Uluslararası Havalimanı’nda, Kiev’den İstanbul’a uçmaya hazırlanan bir Kuveyt vatandaşı, Pfizer tarafından üretilen birtakım ilaçları kaçak yollarla Türkiye’ye sokmaya çalışırken havalimanının güvenlik görevlileri tarafından suçüstü yakalandı.

Şüpheli hareketleri havalimanı güvenliğinin dikkatini çeken Kuveyt vatandaşının üstü ve çantasında arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda toplam değeri 500 bin TL’ye yakın olan 10 bin paket ilaç bulundu.

Havalimanı yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirilmeye çalışılırken el konulan ilaçlar, özellikle uyuşturucu bağımlıları tarafından sıklıkla kullanılan bir sinir ilacıydı. Bir tür uyuşturucu olan ve Türkiye'de kırmızı reçete ile satılan söz konusu ilaçların legal satışı dahi çok sıkı bir şekilde denetleniyor.