Türkiye’nin İlk ve Tek Kahve Üyelik Uygulaması Frink!

Kahve tutkunlarının dikkatini çekecek bir uygulama önerimiz var. Türkiye'nin ilk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 39 ilde 300'den fazla kahve mağazasında hizmet veriyor. Frink'te aylık veya yıllık üyelik başlatan kullanıcılar diledikleri Frink noktasından istedikleri kadar filtre kahve alabiliyor!

Kahve tüketimi, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de oldukça fazla ve artmaya da devam ediyor. Bugün öğrencilerden yetişkinlere kadar hemen herkes, günde en az bir bardak kahve içiyor. Son dönemlerde kahve fiyatlarının artması ise kahve tutkunlarını kara kara düşündürmeye başladı. Şimdi sizlere, akılcı bir çözüm sunacak yeni bir hizmetten bahsedeceğiz. Bu hizmet, “Frink”.

Frink, Türkiye’nin ilk ve tek kahve üyelik uygulaması olarak kuruldu. Kullanıcılar, uygulama üzerinden aylık veya yıllık üyeliklerini başlatıp; Kahve Dünyası, Gönül Kahvesi veya Coffy gibi Türkiye’deki en popüler kahve dükkanlarından ve 50'den fazla 3. nesil kahve firmasından diledikleri boy filtre kahveyi istedikleri kadar alabiliyorlar. Frink’e üye olduktan sonra iki kahve arasında 1 saat geçmesi kaydıyla sütlü veya sütsüz, sıcak ya da soğuk filtre kahvenizi dilediğiniz kadar alabilirsiniz.

Dileyen herkes, Frink ile “Bitmeyen Kahve” deneyimi yaşayabiliyor!

Frink’e üye olan kullanıcılar, Türkiye’nin 39 şehrindeki 300’den fazla Frink noktasına uzaktan sipariş verebiliyor. Böylelikle kahve dükkanlarına gidip dakikalarca beklemeye gerek olmuyor. Saatte 1 kahve hakkı dışında hiçbir kısıtlama sunmayan Frink, bu yenilikçi deneyimi “Bitmeyen Kahve” olarak nitelendiriyor.

Kahve masrafınız düşecek!

Frink’te aylık veya yıllık üyelik seçenekleri bulunuyor. Aylık paket satın alındığında, 329 TL ödeme yapılması gerekiyor. Frink ile bir günde kaç tane kahve içerseniz için günlük kahve maliyeti yaklaşık 11 TL'ye denk geliyor. Mevcut piyasa koşullarını ve bir filtre kahvenin ortalama 32 TL olduğunu göz önüne alarak Frink'in uygun bir hizmet olduğunu söyleyebiliriz.

Frink nasıl kullanılıyor?

Frink’e üye olmak ve sınırsız filtre kahve almak oldukça basit. Yapmanız gereken ilk şey, Frink mobil uygulamasını App Store veya Google Play Store üzerinden indirmek. Ardından da aylık veya yıllık üyelik paketini seçip kredi kartınızı tanımlayarak üyeliğinizi başlatmalısınız. Bu işlemi tamamladıktan sonra Frink ile filtre kahvenizi almaya başlayabilirsiniz.

Frink’ten Webtekno okurlarına özel kampanya!

Frink ekibi, Webtekno okurları için de özel bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında “FRNKWEB80” kodunu kullanan okurlarımız ilk aylık üyeliklerini başlatacakları zaman 80 TL’lik indirim fırsatı yakalayacaklar. Yani ilk ay için 329 TL yerine 249 TL ödeme yapacaksınız. Bu kodu uygulamaya giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan “Kupon Kodu Kullan” bölümüne yazmanız, indirimden faydalanmanız için yeterli.

Eğer siz de ilk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink ile tanışmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Frink mobil uygulamasını buradan indirebilirsiniz. Frink’in sosyal medya hesaplarına ise buradan ulaşabilirsiniz.