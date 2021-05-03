Türkiye'nin Avrupa Otomobil Üretimindeki Payı Arttı

Avrupa'da son 5 yılda otomobil üretiminde yaşanan değişim istatistiklere de yansıdı. Türkiye payını %8'e yükseltirken pek çok tanınmış markaya ev sahipliği de yapan Fransa'yı yakalamış oldu.

Önemli sektörlerden biri olan otomotiv sektöründe son yıllarda üretim merkezlerinde ciddi değişmeler yaşanıyor. Bu değişimler haklı olarak ülkelerin otomobil üretimindeki paylarında da oynamalara yol açıyor.

Danışmanlık firması AlixPartners, 2015-2020 döneminde Avrupa ülkelerinin otomotiv üretimindeki değişimleri ele aldığı bir rapor hazırladı. Raporda Almanya'nın ve Fransa'nın payı azalırken Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerin payının arttığı gözlerden kaçmadı.

Almanya'nın payında dramatik düşüş

Almanya'nın Avrupa otomotiv üretimindeki payı 6 düştü ve %22 seviyesine geriledi. Listenin ikinci sırasında yer alan İspanya'da ise artış gözükürken ülkenin payı %14'e çıktı. Fransa'nın payı ise %8'e geriledi.

Raporda konu edilen dönemde Türkiye'nin otomobil üretimindeki payı ise yükselerek %8'i buldu ve Fransa'yı yakalamış oldu. Aynı dönemde payını %8'e çıkaran bir diğer ülke ise Rusya olarak dikkat çekti. Slovakya payını %6'ya, Romanya ise %3'e yükseltmeyi başardı.

Araştırmacılar bu durumun nedenlerini de ala aldı. Buna göre, üreticiler özellikle imalat ücretlerinin daha düşük olduğu Doğu ve Güneydoğu Avrupa ülkelerini yeni yatırım merkezleri olarak tercih ediyor. Bu da üretim paylarındaki farkın temel nedenini oluşturuyor. AlixPartners uzmanlarına göre bu trend önümüzdeki süreçte de devam edecek.

Emisyon skandalları unutulmuş değil

Otomotiv sektöründen gelen temsilcilere göre, son dönemde büyük bir dönüşüm sürecindeki Alman otomotiv firmaları, egzoz karbon emisyon testlerinde hile yapılması skandallarından, emisyon kısıtlamalarından ve ABD-Çin ticari anlaşmazlıklarından olumsuz şekilde etkileniyor.

Dizel araçların karbon emisyon testlerinde yapılan hileler, Alman firmalarına olan güveni sarstı. Ayrıca son yıllarda otomotivdeki önemli hamlelerin ABD ya da uzakdoğu menşeli olması da sektörü zora sokan bir durum olarak nitelendiriliyor. Almanya'da katma değerin %5'i, istihdamın %3'ü otomotiv sektöründen geliyor.