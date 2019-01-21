Türkiye'nin En Büyük Klavye ile Hızlı Yazma Yarışması Bitti

Bu yıl 14. kez düzenlenen ve toplam 787 kişinin katıldığı Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası sonucunda ödüller sahiplerini buldu.

F klavyenin mucidi olan, 2016 yılında aramızdan ayrılan İhsan Yener'in adı verilerek 14. kez düzenlenen Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası sona erdi. Toplam 53 ilden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, 175 okul ve 787 kişinin katılımıyla dev bir organizasyona dönüşen yarışmada, birçok farklı kategoride madalyalar sahiplerini buldu.

İhsan Yener Kimdir?

İhsan Sıtkı Yener, Türk öğretmen ve eğitimci, F klavyenin mucidi, Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu Türkiye Temsilciliği Onursal Başkanı... 2 Eylül 2016 tarihinde, 91 yaşında aramızdan ayrılmıştır. Dünya genelinde toplamda 83 şampiyonluk kazanan İhsan Yener, ülkemizi bu alanda en iyi temsil eden isimler arasındadır.

Anadil Yarışında Ödül Alanlar

0 – 12 yaş Küçükler Kategorisinde Afyon/Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulundan Nisan Maya TUNÇOĞLU dakikada net 88 sözcük;

13 – 16 yaş Öğrenciler Kategorisinde Afyon/Şuhut Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulundan Efe Abdullah TANER dakikada net 89 sözcük;

17 – 20 yaş Gençler Kategorisinde Afyon/Şuhut Zafer Anadolu Lisesinden İlyas PAMUKÇU dakikada net 126 sözcük;

21 – 99 yaş Deneyimliler Kategorisinde Ankara T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığından Celal Aşkın dakikada net 140 sözcük

Çok Dilli Yarışlarda Ödül Alanlar