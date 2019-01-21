Türkiye'nin En Büyük Klavye ile Hızlı Yazma Yarışması Bitti

F klavyenin mucidi olan, 2016 yılında aramızdan ayrılan İhsan Yener'in adı verilerek 14. kez düzenlenen Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası sona erdi. Toplam 53 ilden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, 175 okul ve 787 kişinin katılımıyla dev bir organizasyona dönüşen yarışmada, birçok farklı kategoride madalyalar sahiplerini buldu.
İhsan Yener Kimdir?
İhsan Sıtkı Yener, Türk öğretmen ve eğitimci, F klavyenin mucidi, Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu Türkiye Temsilciliği Onursal Başkanı... 2 Eylül 2016 tarihinde, 91 yaşında aramızdan ayrılmıştır. Dünya genelinde toplamda 83 şampiyonluk kazanan İhsan Yener, ülkemizi bu alanda en iyi temsil eden isimler arasındadır.
Anadil Yarışında Ödül Alanlar
- 0 – 12 yaş Küçükler Kategorisinde Afyon/Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulundan Nisan Maya TUNÇOĞLU dakikada net 88 sözcük;
- 13 – 16 yaş Öğrenciler Kategorisinde Afyon/Şuhut Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulundan Efe Abdullah TANER dakikada net 89 sözcük;
- 17 – 20 yaş Gençler Kategorisinde Afyon/Şuhut Zafer Anadolu Lisesinden İlyas PAMUKÇU dakikada net 126 sözcük;
- 21 – 99 yaş Deneyimliler Kategorisinde Ankara T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığından Celal Aşkın dakikada net 140 sözcük
Çok Dilli Yarışlarda Ödül Alanlar
- 0 – 12 yaş Küçükler Kategorisinde Afyon/Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulundan Nisan Maya TUNÇOĞLU 8 dili toplam net 17.383 vuruş
- 13 – 16 yaş Öğrenciler Kategorisinde Kayseri/Yahyalı Hacı Hasan Efendi İmam Hatip Ortaokulundan Ahmet Yasin AKMEŞE 15 dili toplam net 45.887 vuruş
- 17 – 20 yaş Gençler Kategorisinde İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Zehra TAŞKALE 14 dili toplam net 56.491 vuruş
- 21 – 99 yaş Deneyimliler Kategorisinde Ankara T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığından Celal AŞKIN 16 dili toplam net 69.924 vuruş.
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