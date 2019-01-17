Eğer telefonunuzda klavye tercihiniz SwiftKey'den yanaysa, güncelleme yaptıktan sonra her şeyin biraz daha hızlı olduğunu fark edebilirsiniz. Çünkü Microsoft'un sahip olduğu klavye uygulaması, en yakın rakibine karşı artık yüzde yirmiye kadar daha hızlı yükleme yaptığını iddia ediyor.

Telefonunuzun dahili gelen klavyesini beğenmiyorsanız bunu hem Android'de hem de iOS'te değiştirebiliyorsunuz. Microsoft tarafından satın alınan SwiftKey de bunlardan bir tanesi. Uygulamaya gelen yeni güncelleme ise işleri oldukça hızlandırıyor. Gecikmelerin yüzde elliye kadar azaltıldığını söyleyen SwiftKey, artık en yakın rakibine karşı ortalama yüzde yirmi daha hızlı olduğunu belirtiyor.

Güncellemede gelen yeni özellikler şu şekilde:

SwiftKey en yakın rakibine karşı yüzde 20'ye kadar daha hızlı hale geldi.

Uygulamanın kurulum için gereken boyutu küçültüldü.

Özelleştirilebilir Toolbar eklendi.

Arapça klavyedeki bazı sorunlar giderildi ve boyutlar büyüdü.

SwiftKey, bu hız değerlendirmelerini çeşitli Android klavye uygulamalarıyla kıyasladıktan sonra yayınlamış. Bunlar arasında GBoard 7.6.13, Baidu 8.2.1 ve TouchPal 6.9.1 bulunuyor. Her ne kadar testler ABD klavyesi için yapılmış olsa da ekip, diğer diller için de çok yakın iyileştirmeler gördüğünü iddia ediyor.

Sizin deneyimlerinizin farklı olabileceğini belirttikten sonra uygulamayı aşağıdaki linklere tıklayarak telefonunuza indirebileceğinizi söyleyelim.