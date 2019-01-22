26 yıldır aralıksız gerçekleşmesi sebebiyle Türkiye’nin en uzun soluklu öğrenci etkinliği olarak anılan ve her yıl kendine kattıklarıyla yıllardır yenilikçi olan İTÜ EMÖS bu sene de katılımcılara bambaşka bir dünyanın kapılarını aralayacak.

Türkiye’nin en aktif iş ve kariyer kulüplerinden biri olan İTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü tarafından bu sene 26.sı düzenlenen İTÜ Endüstri Mühendisliği Öğrenci Sempozyumu (İTÜ EMÖS), 29 Ocak-2 Şubat 2019 tarihleri arasında “Yapay Seçilim” ana teması çerçevesinde şekillenecek.

Dijital dönüşümün hüküm sürdüğü günümüzde, değişen dünyaya ayak uyduramayanların artık ayakta kalamamasını anlatılacak olan 26. İTÜ EMÖS'te ‘’Yapay Seçilim’’ teması çerçevesinde Internet of Things, Marketing 4.0, AI and Robotics, Industrialized Analytics, Blockchain, Design Thinking alt başlıkları incelenecek.



Şehir dışından gelen katılımcılar için konaklama seçeneği de bulunan ve 5 gün sürecek olan etkinlik kapsamında, dinleyiciler alanında uzman üst düzey yöneticilerin katılacağı oturumlar ile hem güncel iş trendleri hakkında bilgi sahibi olacak hem de iş dünyasının önde gelen isimleri ile birebir iletişim kurma fırsatı yakalayacaklar.

Oturumlara paralel olarak gerçekleşecek olan İTÜ EMÖS Kariyer Atölyeleri ile dev şirketler ile vaka analizi, iş simülasyonu ya da eğitim gibi platformlarda bir araya gelme şansı yakalayacak olan katılımcılar, diğer yandan da kültür, sanat, kişisel gelişim gibi ilgileri olan alanlar üzerine gerçekleşecek interaktif workshoplarla hem eğlenecek hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulunabilecekler.

Etkinlik hakkında daha detaylı bilgi almak için ituemos.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.