Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni dönemde Instagram fenomenleri ve bloggerlar ile tanıtım etkinlikleri düzenleyecek.

2023 yılı için turizm hedefini "70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir" olarak belirleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yeni dönemde Türkiye'deki Instagram fenomenlerini ve yabancı dilde yazan önemli blogger'ların desteğini almayı planladığı belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2019 yılını turizmde 'Türkiye Yılı' olarak ilan eden Rusya ve Japonya'dan ciddi sayıda turist beklediklerini ve Türkiye'ye özgü değerlerin ön plana çıkarılarak arkeolojik mirastan, sanat ve gastronomi gibi alanlara kadar gezici sergiler açılacağını belirtti. Sergi kapsamında dünyaca ünlü Gaziantep ve Hatay mutfakları da önemli bir yer edinecek.

2019 yılında özellikle 'perakende turist' denilen, kendi tatil planını kendi yapan turistlere önem verilecek. Medyanın her alanında etkin bir tanıtım yapmayı planlayan bakanlık, özellikle sosyal medyada büyük takipçi kitlelerine ulaşan fenomenlerle birlikte çalışacak.

Bakanlığın turizm alanında tanıtımlara dahil edeceği isimler henüz belli olmadı.