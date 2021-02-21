Şehirlerimizin Hangi Risk Sınıfında Olduğunu Gösteren Harita

Türkiye, 1 Mart itibariyle normalleşmeye hazırlanırken yazılım uzmanı Güçlü Yaman, Bakanlığın açıkladığı verileri kaynak alarak bir harita oluşturdu. Harita, illerin güncel verilerle hangi risk sınıflandırmasına girdiğini gösterdi.

Bundan dört gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mart ayından itibaren kademeli normalleşme sürecine geçeceğimizi açıklamıştı. İllerin düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandırılacağını belirten Cumhurbaşkanı'nın ardından dün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir paylaşım yapmıştı.

Fahrettin Koca, dört risk seviyesi baz alınarak ilerleyecek normalleşme sürecinin 1 Mart itibariyle valiler başkanlığındaki il hıfzıssıhha kurullarıyla başlayacağını ifade etmişti. Peki Türkiye'nin güncel durumu, belirlenen dört risk seviyesine göre nasıl gözüküyor? Bunun hakkında resmi bir tablo ortaya konmamış olsa da yazılım uzmanı Güçlü Yaman, Twitter'dan yaptığı paylaşımda bu tabloya yer verdi.

İllerimizin çoğunluğu "yüksek riskli" sınıfında:

Güçlü Yaman, dün paylaştığı Türkiye risk haritası tablosunda belirlenen dört risk seviyesine göre illeri renklendirdi. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilerle oluşturulan tablo, 9 ili "çok yüksek risk", 42 ili ise "yüksek risk" olarak işaretledi. Yalnızca 3 ilimiz "düşük risk" olarak işaretlenirken, geriye kalan 27 ilimiz "orta risk" olarak sınıflandırıldı.

Yukarıda gördüğünüz harita renklendirirken Bakanlık tarafından paylaşılan sınıflandırma şartları ele alındı. 100.000'de 10'un altında vaka görülen iller "düşük riskli il", 100.000'de 11-35 arasında olanlar "orta riskli il", 100.000'de 36-100 arasında olanlar "yüksek riskli il" ve 100.000'de 100'ün üstünde olanlar "çok yüksek riskli il" olarak işaretlendi.

Bakanlık, yaptığı açıklamada düşük riskli illerde, yani yukarıda mavi gördüğümüz illerde normalleşme sürecinin başlayacağını açıklamıştı. Fakat Bakanlığın paylaştığı verilere göre 44,69 değerine sahip olan ve sisteme göre "yüksek riskli il" olarak sınıflandırılan Bartın'da geçtiğimiz gün tüm sınıflarda yüz yüze eğitimin başlayacağı açıklanarak Bartın'ın normalleşme sürecine adım atan ilk şehir olduğu söylenmişti. Normalleşme sürecinin nasıl devam edeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz.