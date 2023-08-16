Credit Suisse'nin yeni raporu, Türkiye'de ve dünya genelinde toplam ve kişi başına düşen servetin durumunu ortaya koydu.

Mart 2023’te yaşadığı büyük krizin ardından en büyük rakibi tarafından cüzi bir miktara satın alınan İsviçre merkezli Credit Suisse, her yıl yayımladığı “Küresel Servet Raporu”nun 2023 sayısını paylaştı. Rapor, dünya çapında servetin bir yılda büyük bir düşüş gösterdiğini ortaya koydu.

Fakat raporda bundan daha dikkat çeken detaylar da vardı. Rapor, Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı ile Türkiye’nin toplam servetinin de düştüğünü gösterdi. Ayrıca servet dağılımının tablosuna da yer verdi.

Türkiye’deki toplam servet, dolar bazında 141 milyar düştü!

Rapora göre Türkiye’nin toplam serveti, 2022 yılında bir önceki yıla göre 141 milyar dolar düşüş gösterdi ve 1 trilyon 41 milyar dolara geriledi. Yetişkin başına servet de bu düşüş ile birlikte %13 azalarak 17 bin 578 dolar olarak ölçüldü.

Bu sayılar, 2015 yılında toplam servet 1 trilyon 777 milyar dolar, kişi başına düşen servet ise 33 bin 982 dolar olacak şekildeydi.

2022 yılındaki tabloda borçların servete oranı da dikkat çekti. Yetişkin başına 4 bin 187 dolarlık finansal, 14 bin 403 dolarlık finans dışı servet düşüyordu. Borç ise 1012 dolar olarak paylaşıldı.

Türkiye’deki toplam servetin %40,8’i nüfusun sadece %5’inin elinde:

Türkiye’deki 1 trilyon 41 milyar dolarlık servetin %40,8’i nüfusun sadece %5’ine denk gelen nüfusun elinde bulunuyor. Geriye kalan %59,2’lik pay ise nüfusun %95’lik kesiminde bulunuyor.

Ayrıca nüfusun %1’lik bir bölümünün toplam servetten aldığı pay 39,5 iken %90’lık kesimi içinse sadece %30,2.

Dolar milyoneri sayısı da azaldı:

2022 rapor, Türkiye’deki dolar milyoneri sayısının da düştüğünü gösterdi. 2021’de 73 bin olan dolar milyoneri sayısı, 2022’de 61 bine geriledi.

Sadece Türkiye değil, diğer ülkelerde de gerileme görüldü:

Rapor, 2008 ekonomik krizinden bu yana bir ilke imza atıldığını ortaya koydu. Küresel servet, krizden bu yana ilk kez düşüş gösterdi. 2022 yılına göre %2,4 gerileyerek 454,4 trilyon dolara düştü. Kişi başına düşen servet de %3,6 düşüş ile 84 bin 718 dolara geriledi.

Peki en çok servet hangi ülkenin elinde?

Bu sorunun cevabı on yıllardır değişmiyor, yine değişmedi. ABD, 139 trilyon 866 milyar dolar ile en çok serveti olan ülke oldu. Kişi başına düşen servet ise 551 bin 347 dolar.