Eurostat, 2023 yılı Schengen vizesi istatistiklerini paylaştı. Veriler, Türkiye'den gelen başvuruları en çok reddeden ülkelerin hangileri olduğunu gözler önüne serdi.

Son zamanlarda bir vize problemi olduğunu hepimiz biliyoruz. Vatandaşlar, Avrupa’ya gitmek için vize başvurusunda bulunuyorlar ancak reddediliyorlar. Yayımlanan yeni bir rapor ise Schengen vizesinin ilgili 2023 yılındaki durumunu hem Türkiye hem de dünya çapından verilerle gözler önüne seriyor.

Eurostat tarafından hazırlanan ve Veri Kaynağı tarafından paylaşılan istatistikler, Avrupa’nın Türkiye’den yapılan Schengen vizesi başvurularının %16,1’ini reddettiğini ortaya koydu. Türkiye’nin vize reddi oranı konusunda dünya ortalamasında olduğu aktarıldı. Ayrıca geçen yıl dünyada toplam 10,3 milyon başvuru yapıldığı da eklendi. Bu başvuruların %16’sı (1,6 milyon civarı) reddedilmiş.

Türkiye’den yapılan başvuruları en çok reddeden ülke Estonya

Yukarıdaki grafik üzerinden Avrupa ülkelerinin hangilerinin Türkiye’den yapılan başvuruları ne oranda reddettiğini görebiliyoruz. Geçen yıl temsilciliklerden yapılan Schengen başvurularını en çok reddeden ülke %42’lik oranla Estonya olmuş. Onu %39,4 ile Danimarka, %35,8 ile Litvanya takip ediyor. En çok reddeden beş ülke şu şekilde:

2023’te Türkiye’den yapılan Schengen vizesi başvurularını en çok reddeden ülkeler

Estonya - %42 Danimarka - %39,4 Litvanya - %35,8 Finlandiya - %31,3 Letonya - %23,7

Türkiye, Avrupa Birliği’nin dünya çapında en çok reddettiği ülkeler arasında 68. sırada

Dünya çapından verilere baktığımızda, Schengen vizesi başvurularının en çok reddedildiği ülkenin %57,7 ile Komorlar olduğunu görüyoruz. Türkiye ise bu listede %16,1’lık reddedilme oranıyla 68’inci sırada yer alıyor. Verilerin, vize başvurusunun yapıldığı yer dikkate alınarak oluşturulduğunu belirtelim.

Türkiye, en çok Schengen vizesi başvuruş yapan 2. ülke

2023’te en çok Schengen vizesi başvurusu yapan ülkelere baktığımızda ise ilk sırada 1 milyon 117 bin başvuru ile Çin’i görüyoruz. Onu 1 milyon 55 bin 885 başvuru ile Türkiye takip ediyor. Yani geçen yıl bu vize için en çok başvuru yapan ikinci ülke olmuşuz. Bizi 966 bin ile Hindistan takip ediyor.