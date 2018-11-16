Yaklaşık 1 yıldır ülke gündemini meşgul eden ve hem yaptırımlarla hem açıklamalarla kafaları karıştıran UBER konusunda yetkili bir merciden açıklama geldi.

24 Haziran yerel seçimleri öncesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili şöyle konuşmuştu: "Bir de bu UBER muber diye bir şey çıkmış. O iş bitti. Artık böyle bir şey yok. Geçenlerde zaten Başbakanımız açıkladı. Taksicilik sistemimiz var. Nereden çıktı? Avrupa'da varmış. Bana ne Avrupa'dan. Kararını biz vereceğiz."

Hal böyleyken, o günden itibaren ülkemizde hiçbir faaliyet göstermemesi beklenen UBER ile ilgili kavga ve ceza haberleri, yasallığına dair beyanlar derken neredeyse hiçbir gün ortalık durulmadı. Sırf sağ üstten 'UBER' diye aratınca dahi bu konudaki gündemi anında yakalayabilirsiniz. Ülkemizde UBER var mı yok mu, yasal mı değil mi tartışmaları artık karman çorman bir hal almış vaziyette.

Konuyla ilgili konuşan Lisanslı Taşımacılar Derneği Başkanı Metin Kayıhan Magriso, merak edilenlere cevap verdi.

Magriso'nun açıklamaları şöyle:

"B2 belgesi Ulaştırma Bakanlığı'ndan, yol belgesi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilir. UBER araçlarında bu iki belge de kullanılıyordu. Geçtiğimiz sene B2 belgelerimiz iptal edildi. Ancak mahkeme, açılan davada UBER'i haklı bulmuştur. Bu bağlamda hem yolcuya hem de araç şoförüne verilen her cezayı mahkemeye taşıdık. Bütün süregelen cezalarda yürütmeyi durdurma kararı alınmıştır."

Açıklamadan da anlayacağınız üzere ortadaki karmaşa halen giderilebilmiş değil. UBER yolcularına ve sürücülerine cezalar kesiliyor, ancak bu cezaların ödenmesi mahkeme tarafından gereksiz bulunuyor. Buna karşın ülkemizde her yeni gün UBER kaynaklı bambaşka bir şiddet ve karmaşa olayına uyanıyoruz. UBER'in hem yasak hem de yasal olabildiği ülkemizde, umuyoruz bu sorun yakın zamanda çözülecektir.