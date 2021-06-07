Türkiye'de Üretilen Akıllı Telefonlara Yeni Markalar Geliyor

Türkiye'de akıllı telefon üretme furyası genişliyor. Milliyet'te yer alan bir habere göre Huawei ile HONOR da Türkiye'de akıllı telefon üretmek için girişimlerini sürdürüyor. HONOR'uı kısa bir süre sonra Türkiye'deki üretimine start verebileceği söyleniyor.

Türkiye bir süredir, özellikle de Çinli teknoloji şirketlerinin gözdesi konumuna geldi. Öyle ki OPPO, Realme, Xiaomi ve Vivo gibi markaların Türkiye'de akıllı telefon üretim süreçleri başlamış durumda. Milliyet'te yer alan bir habere göre ise teknoloji şirketlerinin Türkiye atılımları, önümüzdeki dönemlerde daha da genişleyecek.

Edinilen bilgilere göre yine Çinli üreticiler olan Huawei ile HONOR, Türkiye'de akıllı telefon üretimi yapabilmek için çalışmalarını sürdürüyorlar. Özellikle de HONOR'un bu konuda çok istekli olduğunu bildiren Milliyet, yerli ortak bulunması durumunda üretim için start verileceğini ifade ediyor.

Giriş segmentte rekabet artacak

Türkiye'deki akıllı telefon pazarının yüzde 40 gibi ciddi bir bölümünü giriş seviye telefonlar oluşturuyor. Bunun farkında olan teknoloji şirketleri, devletten aldıkları desteklerle de giriş seviye üretimlerini Türkiye'ye kaydırıyorlar. Bu durum, giriş segmentteki telefon arasında rekabeti artırırken, tüketicinin de yüzünü güldürüyor. Özellikle de yerli üretimin vergi avantajları, giriş seviye telefonların fiytatlarının düşmesine yol açıyor.

Bugüne dek Türkiye'de üretilmiş olan 7 akıllı telefon modeli bulunuyor. Bu modeller; Samsung Galaxy A01 Core, Redmi 9C, OPPO A15s, Reno5 Lite, Casper Via F20, TCL 20 SE ve Realme C21. HONOR ve Huawei'nin girişimleri de sonuç bulur ve bu şirketler de Türkiye'de üretim yapmaya başlarsa, pazarda daha büyük bir rekabet yaşanacağını, bunun doğal bir sonucu olarak da tüketicinin yüzünün biraz daha gülebileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.