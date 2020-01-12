Antarktika'dan Getirilen İki Bitkinin DNA'sı İnceleniyor

Türkiye’nin geçtiğimiz sene düzenlenen Antarktika Bilim Seferi kapsamında örneklenen iki farklı bitki türünün genom büyüklükleri ve DNA incelemesi yapılarak bitkilerin özellikleri ve çeşitlilikleri belirlenecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinesinde geçtiğimiz sene gerçekleştirilen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibinde bulunan Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Tarım ve Teknoloji Bilimleri Fakültesi’den Profesör Doktor Sedat Serçe, Antarktika’da yetişebilen 2 bitki türünü, hem bitki hem de tohum olarak örneklendirdiklerini ifade etti.

“Antarktik saç çimi” ve “Antarktik inci çayı” bitkilerinin çok geniş popülasyonlarını incelediklerini dile getiren Serçe, fakültede koruma altına aldıkları bitki türlerini uygun koşullarda yetiştirdiklerini ifade ederek bu türler üzerinde çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Antarktika koşulları

Antarktika’nın bitkilerin yetişmesi için uygun koşullara sahip olmadığını ancak söz konusu bu iki türün bu bölgede yetişebildiğini söyleyen Prof. Serçe, biz hangi özellikleri sayesinde orada yetişebildiklerini araştırıyoruz dedi. Serçe, bunların dışında iki çalışma içerisinde daha olduklarını bunlardan bir tanesinin DNA ekstraksiyonu, ikincisinin ise genom büyüklükleri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sedat Serçe, genom büyüklüğü araştırmasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Bu genom büyüklükleri arasındaki farklılıklara bakıyoruz. Bitkinin içerdiği DNA'nın tamamına genom diyoruz. Bu DNA miktarı, bir akış sitometrisi sayesinde her hücrenin içinde barındırdığı DNA miktarı belirlenebiliyor. Daha sonra bunun çeşitliliğini araştırma şansımız oluyor. Hem popülasyonları hem türleri, DNA büyüklükleri yardımıyla karşılaştırma imkanı buluyoruz. Böylece ne kadar birbirinden farklı olduklarını araştırma imkanımız oluyor.”

İlk olarak bitkilerin bu özelliklerini kullanarak değerlendirme yaptıklarını ifade eden Serçe, bundan sonraki aşamanın ise bu bitki türlerini, Türkiye’deki yakın akrabalarıyla karşılaştırarak genom büyüklüklerini araştırmak olduğunu dile getirdi.

Araştırmacı; bu bitkilerin hangi ortamlarda büyüdükleri, ne tür proteinler içerdikleri, soğuğa neden dayanıklı oldukları gibi konular üzerinde farklı araştırmalar yapıldığını ifade ederek kendilerinin de bu bitkilerin en uygun büyüme koşullarını araştırdıklarını ifade etti.