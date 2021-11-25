Türksat 5B Uydusunun Ne Zaman Fırlatılacağı Açıklandı

Türksat 5B uydusu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu uydunun uzaya ne zaman fırlatılacağını duyurdu. Türksat 5B'nin uzaya götürülme işi, Elon Musk'ın kurduğu SpaceX tarafından üstlenilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir süredir üzerinde çalışılan Türksat 5B uydusu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, çalışmaların genel hatlarıyla tamamlandığı ve fırlatma tarihinin belli olduğu ifade edildi. Bakan Karaismailoğlu'na göre Türksat 5B, aralık ayının sonunda uzaya fırlatılacak. Fırlatma işlemi, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle gerçekleştirilecek.

Türksat 5B, 42 derece doğu yörüngesindeki uyduların yedekliliğini ve mevcut iletişim kapasitesinin artırılmasını sağlayacak. Karaismailoğlu'nun açıklamalarına göre kapasite artışı, Türksat 5B ile 15 katına çıkacak. Havacılık ve denizcilik gibi uydu haberleşme sistemlerini kullanan sektörler, Türksat 5B'yi etkin bir şekilde kullanacaklar. Uydunun ömrü ise 35 yıl olacak.

Türksat 5B ile ihracat da yapılacak

Türksat 5B, yalnızca Türkiye'nin kullanacağı bir haberleşme uydusu değil. Uydunun sahip olduğu geniş kapsama alanı ve veri kapasitesi, bu uydunun bölgemizdeki uluslararası şirketler tarafından kullanılmasını da sağlayacak. Yani Türkiye, Türksat 5B ile ihracat yapacak. Bu konuya da değinen Karaismailoğlu, "Uydumuz üzerinden sağlanacak etkin haberleşme çözümleriyle Türksat'ın ve ülkemizin ihracat gelirlerinin artırılması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yalnızca Türksat 5B değil, Türksat 6A ile ilgili de konuştu. Bu uydunun 2023'te uzaya gönderileceğini hatırlatan Karaismailoğlu, yerli uydu ile ilgili şöyle dedi:

Bir milat olacak olan Türksat 6A, havacılık, uzay ve savunma sektörümüzün önde gelen proje paydaşları tarafından yerli ve milli imkanlar ile geliştirilen güncel pek çok haberleşme uydusu sistemini barındırmaktadır. Türksat 6A ile Türkiye GEO uydu teknolojisine sahip olan, üreten ve ihraç eden ülkeler arasında yerini alacaktır.

Mühendislik modeli entegrasyonu USET merkezinde 2021'in nisan ayında tamamlanan 6A'nın, uydu sistem seviyesi çevresel test faaliyetlerine başlandı. Bu faaliyetler kapsamında Isıl Denge Testi, Akustik Titreşim, Sinüs Titreşim Testleri, Kütle Merkezi Ölçümleri, Statik Yük Testleri icra edilmekte ve Uçuş Modeli entegrasyon faaliyetleri ise USET merkezinde eş zamanlı yürütülmektedir. Proje kapsamında en önemli kazanımlarımız arasında yer alan ve yerli olarak geliştirilen 29 adet ekipmanın yeterlilik ve mühendislik modellerine ait üretim ve testleri tamamlandı. Uçuş modelinde kullanılacak ekipmanların ise üretim ve test süreçleri devam ediyor...