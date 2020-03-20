İnsanların, COVID-19 salgını nedeniyle market raflarını boşaltarak evlerine stok yaptığı bugünlerde, pandemi boyunca ne kadar tuvalet kağıdına ihtiyacınız olabileceğini hesaplayan oldukça ilginç bir internet sitesi yayınlandı.

Dünya genelinde 150’den fazla ülkede, 245.000 kişiye bulaşan yeni tip koronavirüs, toplum içinde müthiş bir panik ve korku havasının doğmasına neden oldu. Vaka sayısındaki inanılmaz artış nedeniyle korkuya kapılan insanlar, marketlere hücum ederek gıda ve temizlik ürünlerinin olduğu rafları boşalttı.

Özellikle makarna, kolonya, el dezenfektanları ve tuvalet kağıtları, şu sıralar adeta yok satıyor. Hangi markete gitseniz, bu ürünlerin bulunduğu raflarda yeller estiğini görüyorsunuz.

İngiltere’de yaşayan yazılım geliştirme uzmanı Ben Sassoon ve sanatçı Sam Harris, COVID-19 pandemisi sırasında ne kadar tuvalet kağıdına ihtiyacınız olacağını hesaplayan bir internet sitesi tasarladı. Son derece basit bir arayüze sahip olan site, elinizdeki tuvalet kağıdı miktarına ve her gün ne kadar tuvalete girdiğinize göre, sahip olduğunuz tuvalet kağıdı stoğunun yeteceği süreyi hesaplıyor.

Örneğin, 10 rulo tuvalet kağıdınız var ve günde 3 kez tuvalete giriyorsunuz. Howmuchtoiletpaper.com’a göre bu sizi 53 gün boyunca idare edebilir. Site, ortalama bir insanın karantina sırasında normalde ihtiyaç duyduğundan yüzde 500 kat daha fazla tuvalet kağıdı satın aldığını söylüyor. Söz konusu veri, insanların nasıl bir korku ve endişeye kapıldığını net bir şekilde gözler önüne seriyor. Sahip olduğunuz tuvalet kağıdı stoğunun ne kadar yeteceğini hesaplayan siteye buradan ulaşabilirsiniz.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün itibarıyla 10.000’i geçti. Virüsün enfekte olduğu 248,098 kişiden 88,450’si ise tedavi edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün ülkemizdeki vaka sayısının 359’a, ölü sayısının ise 4’e yükseldiğini açıklamıştı.